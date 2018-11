Schweizer Post mit Gewinnrückgang und neuem Chef

(AWP) Die Schweizer Post verzeichnet auch für die ersten neun Monate 2018 ein rückläufiges Ergebnis. Der Konzerngewinn liegt mit 317 Mio. Fr. um 37% unter dem Vorjahreswert. Die Konzernzahlen würden weiterhin durch die schwierigen Rahmenbedingungen bei der PostFinance und die Bereinigungen bei Postauto beeinflusst, teilte das staatliche Unternehmen am Donnerstag mit.

Der gesamte Postkonzern erwirtschaftete von Januar bis September insgesamt einen leicht höheren Betriebsertrag von 5,67 Mrd. Fr. (VJ 5,94 Mrd.). Das Betriebsergebnis lag derweil mit 384 Mio. Fr. um rund 44% unter dem Wert der Vorjahresperiode, entsprechend verringerte sich die Betriebsgewinn-Marge deutlich auf noch 6,8% nach 11,5%.

Post ernennt Roberto Cirillo zum neuen Konzernleiter

Die Schweizer Post hat einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat Roberto Cirillo am 20. November zum CEO gewählt, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Cirillo tritt per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni an, der die Leitung der Post im Juni 2018 interimistisch übernommen hatte.



Der neue Mann an der Spitze des Unternehmens verfüge über fundierte Erfahrung in Grossunternehmen, die sich im Wandel befinden, hiess es im Communiqué weiter. Deshalb sei der Verwaltungsrat überzeugt, dass er mit Cirillo die ideale Person gefunden habe, um die Post erfolgreich in die Zukunft zu führen.



Sein Vorgänger Hurni hatte die Leitung der Post übernommen, nachdem im Juni 2018 die damalige Chefin Susanne Ruoff nach einem schwerwiegenden Buchungsskandal bei der PostAuto AG den Hut genommen hatte.