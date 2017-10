Schweizer prominent im Feld der Besten

Gleich in vier von sechs für die Schweiz bedeutenden Wirtschaftszweigen sind hiesige Unternehmen als Nachhaltigkeitsbeste der Branche ausgezeichnet worden. Für diese Wertung sind ergänzend zu üblichen Finanzkennzahlen weitere wirtschaftlich relevante Parameter einbezogen.

Gemessen an dieser integralen Betrachtung führt Roche die Pharmabranche an. Die UBS steht bei den Grossbanken zuoberst. Der Warenprüfer SGS ist Leader im Dienstleistungssegment, und der in Zug domizilierte, aber in London kotierte Getränkeabfüller Coca-Cola HBC AG ist top in der Branche Ernährung.

Nur die Top-10% ausgewählt

Zu dieser Aussage kommt der Indexanbieter Dow Jones, der seit 1999 mit Unterstützung des holländisch-schweizerischen Analysehauses RobecoSAM die jeweils global 10% Branchenbesten für den Dow Jones Sustainability Index selektioniert. Der DJSI weist denn auch eine merklich unterschiedliche Ländergewichtung auf als der oft verwendete Weltaktienindex von MSCI.