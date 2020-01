Schweizer Research-Anbieter müssen sich neu erfinden

Zwei Tage lang Händeschütteln und Gespräche sind vorbei. Die Swiss Equity Conference der Baader Bank hat am Donnerstag und Freitag in Bad Ragaz über 70 kotierte Schweizer Unternehmen mit Investoren zusammengebracht. Nur 25 Kilometer Luftlinie entfernt derselbe Reigen. In Flims führte das Research-Team von Octavian zeitgleich sein Equity Seminar durch. Anlässe wie diese haben für Anbieter von Kapitalmarktgeschäften an Bedeutung gewonnen. Wer zählen will, muss in Kundenpflege investieren. Denn die Branche befindet sich im Umbruch.

Spätestens seit Einführung der EU-­Finanzrichtlinie Mifid II vor zwei Jahren sieht sie sich einer Konsolidierungswelle ausgesetzt. Im Juli gab die Deutsche Bank bekannt, ihr Investment Banking zu reduzieren, im November übernahm der US-Finanzdienstleister Stifel die Frankfurter Mainfirst, das deutsche Traditionsbankhaus Lampe könnte jüngsten Gerüchten zufolge an einen chinesischen Mischkonzern gehen. Und die Liste ist längst nicht abschliessend.