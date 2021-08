Schweizer Sportdaten-Anbieter strebt an die Nasdaq

(AWP/Reuters) Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar strebt in den USA an die Börse. Bei der US-Börsenaufsicht SEC wurde ein entsprechendes Registrierungsdokument eingereicht. Demzufolge wird ein Börsengang mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. $ an der Technologiebörse Nasdaq angepeilt.

Die Transaktion liege in den Händen von JP Morgan, Morgan Stanley (MS 102.65 -0.21%), Citigroup (C 71.92 +0.42%) und UBS (UBSG 15.54 +0.42%). 2018 waren die kanadische Pensionskasse Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) und der Finanzinvestor TCV bei dem Unternehmen eingestiegen, das Daten zu Sportereignissen unter anderem an Wettanbieter und Medienunternehmen liefert. Die Transaktion hatte die Firma aus St. Gallen damals mit 2,1 Mrd. € bewertet.