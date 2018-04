Schweizer Team gewinnt das CFA-Finale

Zum ersten Mal im Finale – und gleich die Goldmedaille: An der globalen Endausscheidung der Challenge der Chartered Financial Analysts (CFA) hat ein Studententeam der Universität Lausanne gewonnen. Die Präsentation und ein Report über den Vakuumventilhersteller VAT überzeugten auch die Jury in Kuala Lumpur, Malaysia.

Am Finale teilgenommen haben ausserdem ein Team aus Norwegen und Teams aus Asien sowie Nord- und Südamerika.

Das Lausanner Team, bestehend aus Natalia Grudina, Jonathan Pavillard, Mark Temnikov, Sam Wagner und Jeroen Zandbergen, schwang vor drei Wochen im europäischen Finale in Dublin obenaus, gegen vierzig andere Teams.