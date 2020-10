Schweizer Tourismus wird noch lange leiden

Der Spitzenplatz der Schweiz unter den Corona-Neuansteckungen hat insbesondere für den Tourismus verheerende Folgen. Mit 30% weniger Übernachtungen diese Wintersaison rechnet die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Kof).

Für das Tourismusjahr 2020 müsse die Branche mit einem Verlust von über 10 Mrd. Fr. rechnen. «Der Zuwachs der in­ländischen Gäste kann den Rückgang in den Fernmärkten bei Weitem nicht kompensieren», sagte Kof-Direktor Jan-Egbert Sturm an einer digitalen Medienkonferenz am Dienstag.

Weiterer Einbruch im Winter

Ähnlich wie im Sommer werden auch im Winter mehr Schweizer als sonst Ferien im eigenen Land verbringen. Das vom Kof prognostizierte Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr vermag die Lücke der ausbleibenden Gäste aus dem Ausland jedoch nicht zu schliessen. Ein Drittel weniger europäische Gäste wird diesen Winter in die Schweiz reisen, Ferngäste fallen fast komplett weg.