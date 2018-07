Schweizer Versicherer verdienen 12% Eigenkapitalrendite

Der Versicherungsmarktbericht der Aufsichtsbehörde Finma aggregiert die Geschäftszahlen der Direktversicherer, die in der Schweiz domiziliert sind. Auch wenn die Werte von Swiss Re und weiterer Rückversicherer darin nicht enthalten sind, belegen die kumulierten in- und ausländischen Einnahmen 2017 von 94 Mrd. Fr. die Bedeutung der Branche.

Anlageerfolg von 14 Mrd. Fr. inbegriffen

In der Summe inbegriffen sind 80 Mrd. Fr. Versicherungsprämien sowie 14 Mrd. Fr. Investmenterträge. Sie resultierten aus der Anlage von 493 Mrd. Fr., die für Kunden oder zur Deckung der Versicherungsverpflichtungen an den Finanzmärkten investiert sind. Das Vermögen ist überwiegend in Anleihen, Darlehen, Hypotheken und Immobilien investiert.