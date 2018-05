Schweizer Wirtschaft wächst stabil

(AWP) Die Schweizer Wirtschaft ist zu Jahresbeginn dank einer starken Binnenkonjunktur sowie internationalen Sportevents klar gewachsen. Experten sehen die Wirtschaft auf Kurs, warnen aber auch vor verschärften Risiken aufgrund der politischen Lage in Italien und dem internationalen Handelskonflikt.

Das Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,6% gegenüber dem Vorquartal zu, wie eine Schätzung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ergibt. Damit hielt die Schweizer Wirtschaft von Januar bis März das Tempo des vorangegangenen Quartals.

Im Vorjahresvergleich beträgt der BIP-Zuwachs 2,2%. Gegenüber der ganzen zweiten Hälfte des Jahres 2017 habe sich das Wachstum zwar ein wenig verlangsamt, sagte Eric Scheidegger, Leiter der Direktion Wirtschaftspolitik beim Seco, am Donnerstag vor den Medien in Bern. «Aber die Schweizer Wirtschaft ist weiter auf gutem Kurs.»

0,2 Prozentpunkte steuerten allein Sportevents zum Wachstum bei. Die Lizenzeinnahmen für Grossanlässe wie die Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar oder die Fussballweltmeisterschaften im Sommer in Russland fliessen jeweils in die Schweiz, wo die grossen internationalen Sportverbände ihren Sitz haben. Das Bild bliebe aber auch ohne die Sportanlässe dasselbe, sagte Scheidegger.

Starke Binnenkonjunktur

Auch andere Experten beurteilten das Wachstum in ihren Kommentaren positiv. So sprach das Konjunkturforschungsbüro Bak von einer «schwungvollen» Fortsetzung des Expansionspfads, die Zürcher Kantonalbank von einem «starken» und die UBS (UBSG 14.85 -2.14%) von einem «robusten» Wachstum, das deutlich über dem Potential der Schweizer Wirtschaft liege. Die Ökonomen von Capital Economics lobten das «ermutigende starke inländische Nachfragewachstum.»

Insbesondere die Binnenkonjunktur zog zu Jahresbeginn an. So wuchs der private Konsum mit 0,4% doppelt so schnell wie im Schlussquartal 2017. Das entspricht dem langjährigen Durchschnitt. Der Privatkonsum profitiere auch von einer besseren Perspektive mit dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, sagte UBS-Ökonom Alessandro Bee gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. «Wir sind aber nicht überoptimistisch.» Der schwächere Franken sei zwar gut für den Export, aber die Inflation sei deutlich höher. Dadurch werde das Wachstum des Realeinkommens gebremst.

Noch stärker als der Konsum legten im ersten Quartal die Ausrüstungsinvestitionen zu. Diese seien mit 3,6% sogar so stark wie nie zuvor in den letzten sechs Jahren gewachsen, sagte Scheidegger. Das spiegle auch die optimistische Einschätzung der Unternehmen wider.

Franken bei Euroschwäche weiterhin gesucht

«Das konjunkturelle Umfeld ist sehr günstig und der reale Aussenwert des Frankens hat sich abgeschwächt», sagte Scheidegger. Inzwischen liege der reale Wechselkurs zum Euro, bei dem unterschiedliche Teuerungsraten der beiden Länder berücksichtigt werden, etwa wieder auf dem Niveau vor der ersten Frankenkrise in den Jahren 2010/2011. In der letzten Woche habe der Franken zwar wieder zugelegt. «Wir sehen aber momentan eher eine Euroschwäche als eine allgemeine Aufwertung des Frankens», so Scheidegger.

Diese Entwicklung zeige aber auch, dass der Schweizer Franken weiterhin als sicherer Hafen gesucht sei, wenn es in der Eurozone Probleme gebe. Letzte Woche liessen die schwierige Regierungsbildung in Italien den Eurokurs zeitweise auf unter 1,15 Fr. absinken.

Höhere Risiken

Laut Scheidegger hat sich denn auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass gewisse Risiken eintreten. Dazu gehört die politische Instabilität in Italien sowie die dortige Verschuldungslage. Diese bedeutet eine Gefahr für den europäischen Bankensektor.

Weiterhin im Auge behält das Seco auch den internationalen Handelsstreit. Mit einer möglichen Ausweitung der US-Zölle auf den Autosektor könnte eine Eskalation losgetreten werden, sagte Scheidegger. Die Schweiz wäre dabei als ein Land mit vielen Automobilzulieferern stärker betroffen als noch bei den Aluminium- und Stahlzöllen.