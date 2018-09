Schweizer wollen Freiheiten für das Vorsorgevermögen

Die Schweizer Bevölkerung fordert Freiheiten ein für das in der Pensionkasse Zwangsgesparte. In einer aktuellen Umfrage sprechen sich fast vier Fünftel dafür aus, dass das ganze Pensionskassenguthaben oder zumindest ein Teil davon bei Pensionierung in bar bezogen und eigenständig für das Alter verwendet werden darf.

Die Motive der Antwortenden wurden nicht erfragt. Für einen Zwang zum Bezug einer Pensionskassenrente votierten lediglich 14% der gut tausend Menschen aus allen Teilen des Landes, die im Juli im Auftrag der Raiffeisen Bank von Teams der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) befragt wurden.