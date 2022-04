Schweizerische Nationalbank mit Verlust

Die Öffentlichkeit ist daran gewöhnt, dass die Schweizerische Nationalbank jedes Jahr Milliardengewinne einfährt. Nun muss sie für das erste Quartal einen Verlust von 33 Mrd. Fr. ausweisen. Das Ergebnis kommt aber nicht wirklich überraschend. 90% der Aktiven der SNB von über 1000 Mrd. Fr. sind in Devisenreserven angelegt, in Anleihen und Aktien. Die Kursverluste sowohl an den Börsen als auch an den Zinsmärkten vermag sie nicht an anderer Stelle – beispielsweise mit den Negativzinseinnahmen oder dem Goldbestand – zu kompensieren. Angesichts der hohen Volatilität an den Märkten dürften auch die kommenden Quartalsergebnisse schwanken. Dank der umsichtigen Rückstellungspolitik sind die Ausschüttungen an den Bund und die Kantone zwar nicht gefährdet. Doch die Auf-und-Ab-Bewegungen in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung werden eher noch kräftiger ausfallen als in der Vergangenheit. Denn die Devisenreserven werden weiter steigen, weil die SNB auch in Zukunft Devisen aufkaufen wird, um den Franken vor einer übermässigen Aufwertung zu schützen.