Theresa May bleibt wohl Premierministerin

(Reuters/MEI) Mehrere Stunden vor dem Vertrauensvotum scheint der Sieg für Theresa May in greifbarer Nähe. Gemäss Reuters haben 158 Abgeordente der regierenden Tory-Partei ihre Unterstützung zugesagt, gemäss TV-Sender Sky News sind es gar 165. Um im Amt zu bleiben, benötigt Theresa May 158 Stimmen, die Mehrheit der ingesamt 315 Abgeordneten.

Bereits am Morgen hatte May in einer Ansprache vor ihrem Amtssitz in London die konservative Partei vor den Folgen ihres Sturzes für das Land gewarnt: «Ein Wechsel der Führung der konservativen Partei würde die Zukunft des Landes zu einem kritischen Zeitpunkt aufs Spiel setzten.»

«Brexit-Abschluss in Reichweite»

Der Abschluss des Brexit-Vertrags sei in Reichweite. Sie habe bei den strittigen Punkten in Gesprächen mit EU-Regierungschefs und europäischen Spitzenpolitikern gute Fortschritte gemacht. «Ich werde gegen dieses Votum vorgehen mit allen was ich habe.»

May muss sich am Abend einem Misstrauensvotum ihrer Partei stellen, gegen 22 Uhr soll das Ergebnis vorliegen. Nach der Absage der Abstimmung im Unterhaus über ihren Brexit-Plan hatten immer mehr Konservative ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen May angestrebt.

Die Regierungschefin hatte am Dienstag Den Haag, Berlin und Brüssel bereist, um der EU Zugeständnisse abzuringen, vor allem was die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland anbelangt.

Anleger verunsichert

Das anhaltende Brexit-Chaos in Grossbritannien hat Anleger auch am Mittwoch zunächst verunsichert. Die britische Währung fiel zunächst auf 1.2475 $. Seit sich abzeichnet, dass May die Abstimmung wohl für sich entscheidet, reagierte an den Devisenmärkten Erleichterung. Das Pfund kletterte über 1.26$, auch zum Franken machte es die Vortagesverluste wieder wett.

Nach Aussagen von Justizminister David Gauke müsste der für Ende März geplante EU-Ausstieg im Falle einer Niederlage von May wohl verschoben werden. «Wie auch immer die Abstimmung ausgeht, eine immense Verunsicherung wird bleiben», sagte Devisenexperte Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com. Das Pfund könne sich in der Folge weiter abschwächen. «Die grundsätzliche Frage für das Pfund ist nicht, wer die Regierung anführt, sondern was das für den Brexit bedeutet.»

Die Verunsicherung der Anleger spiegelte sich auch an den Kreditmärkten. Die Kosten für die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall (CDS) Grossbritanniens zogen merklich an und markierten den höchsten Stand seit den Turbulenzen unmittelbar nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016.

