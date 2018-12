Schwellenländer-Anleihen vor Comeback

Die Anleihen der Schwellenländer rentieren so hoch wie kaum eine andere Anlageklasse. Je nach Index kann man im Durchschnitt um die 5 bis 6% Rendite einsammeln. Selbst grosse Schuldnerländer werfen in lokaler Währung über 8% ab, in Dollar sind Krisenländer wie Argentinien und Venezuela hohe Renditebringer.

Doch trotz hohem Marktzins war für Anleger dieses Jahr eine Enttäuschung: Gemessen an ETF (börsengehandelten Fonds) auf die Bonds der Emerging Markets (EM) verlor man dieses Jahr mit Dollaranleihen 6%, in Lokalwährungen über 7%. Die getrennten Welten der zwei Anleihenuniversen (vgl. Kasten) zeigt der langfristige Vergleich: Ab 2014 liegt die Gesamtrendite der Dollaranleihen 20% im Plus, bei Lokalwährungen 7,5% im Minus.