Schwellenländer: Das Ende der Einfachheit

Auch wenn die Zeit relativ einfacher Renditen für Anleger in Emerging Markets zu Ende gehen, sieht PIMCOs Prognose für die Schwellenländer ohne China positiv aus.

Da die Schwellenländer ohne China immer noch von den günstigen geldpolitischen Bedingungen profitieren, erwartet PIMCO hier für 2018 eine weitere Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Aufgrund hoher Bewertungen von Schwellenländeranleihen und einer potentiell zunehmenden Marktvolatilität könnte die Zeit relativ einfacher Renditen zu Ende gehen.

Angetrieben durch den Konsum und die Erholung des Welthandels erwarten wir einen Anstieg des Wachstums der Schwellenländer1 auf 4,0%. In Russland wie auch in Brasilien wird sich die Konjunkturerholung wahrscheinlich weiter verfestigen, während das Wachstum in Mexiko und Indien stabil bleiben dürfte.

Die Inflation dürfte abnehmen und der Gesamt-Verbraucherpreisindex sich einem Wert von 4,2% annähern. Wir erwarten, dass in Brasilien und Russland die Inflation innerhalb ihrer jeweiligen Inflationsziele bleibt, wogegen sie in Mexiko unter 4% fallen dürfte.

Trotz verbesserter makroökonomischer Bedingungen gibt es Risiken. An erster Stelle stehen der Rückzug aus der ausserordentlichen geldpolitischen Unterstützung seitens der Zentralbanken der Industrieländer, insbesondere durch die US-Notenbank, und die Abschwächung des Kreditwachstums in China. Die Zuflüsse in die Schwellenländer waren eng mit der geringen Marktvolatilität korreliert, die mit der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken einherging. Deshalb erwarten wir, dass die Schwellenländer Gegenwind erfahren werden, wenn diese zu einer Normalisierung übergehen. Vorsicht ist auch angebracht, weil ein Grossteil der Kapitalzuflüsse in die Schwellenländer über Portfolioanlagen erfolgten und weniger über „zähere“ Direktinvestitionen.

Der volle Wahlkalender haltet das politische Risiko hoch. Mexiko steht ein Regierungswechsel bevor, sollte der linke Flügel die Präsidentschaftswahlen gewinnen. In Brasilien rechnen wir mit einer Koalition der Mitte und in Russland mit einer Fortsetzung der Doktrin von Präsident Wladimir Putin. Für Südafrika wird das Ergebnis der Konferenz des African National Congress im Dezember entscheidend sein, während in Argentinien nach den Zwischenwahlen von Ende Oktober viele Fragen offen bleiben.

Die Kombination aus verbesserten makroökonomischen Fundamentaldaten, höheren Bewertungen, potenzieller Volatilität und spezifischen politischen Ereignissen in wichtigen Schwellenländern bedeutet, dass die Anleger möglicherweise härter arbeiten müssen, um 2018 attraktive Renditen zu finden. Damit die Renditeziele erreicht werden können, erwarten wir, dass sich der Fokus weg von der Erzielung von Beta oder von allgemeinen Marktrenditen in den Schwellenländern und hin zu einer Suche nach mehr Alpha-Gelegenheiten verlagert.

[1] Brasilien, Russland, Indien, Mexiko