Schwellenländerbonds locken mit hoher Rendite

Ein Anleihenfonds mit 8% Rendite? Das bietet aktuell ein Portfolio von Schwellenländerbonds, wie man sie mit börsengehandelten Fonds (ETF) kaufen kann. Auch wenn sie für Währungskrisen und Zahlungsausfälle bekannt sind, könnte sich der Einstieg trotzdem lohnen.

Die Krisen folgen einem Muster. Das zeigen Lateinamerika in den Achtzigerjahren, Russland und Südostasien in den Neunzigerjahren und zuletzt im Mai Sri Lanka. In guten Zeiten verschulden sich die Emerging Markets wegen der verlockenden Konditionen bei den entwickelten Ländern. In schlechten Zeiten können die Schulden dann nur schwierig bedient werden.