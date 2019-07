Schwere Zeiten für das Vereinigte Königreich

Zwei Monate eines mühsamen Selektionsverfahrens brachten Boris Johnson in die Downing Street 10, die Residenz des britischen Premierministers. Schon als Kind wollte der spätere Journalist und Bürgermeister Londons König der Welt werden. Jetzt haben ihn die Mitglieder der konservativen Tory-Partei mit einer Mehrheit von zwei Dritteln in das Amt des Parteipräsidenten und damit zum Premierminister gewählt.

Zur Autorin Cornelia Meyer ist britisch-schweizerische Ökonomin mit eigener Beratungsfirma.

Die Wahl ist eindeutig, aber die Parteigenossen, die ihn erkoren haben, entsprechen nicht einmal zwei Prozent der wahlberechtigten Briten. Seine Legitimation wird auch dadurch unterhöhlt, dass die Tories hauptsächlich aus älteren, weissen, vermögenden Männern bestehen, die im Südosten Englands leben, was kaum repräsentativ ist für die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs. Dies dürfte sich früher oder später rächen, spätestens, wenn sein enthusiastischer Pro-Brexit-Kurs auf Hindernisse stösst.

Brexit abschliessen

Das Hauptanliegen der Kandidatur von Johnson war es, den Brexit bis am 31. Oktober unter Dach und Fach zu bringen – mit oder ohne Übereinkunft. Als er die Wahl zum Parteipräsidenten annahm, erklärte er, er wolle drei Dinge erreichen: den Brexit abschliessen, das Land versöhnen und Jeremy Corbyn (in einer Wahl) schlagen. Er war enthusiastisch und positiv. Ähnliche Töne schlug er in seiner ersten Rede vor 10 Downing Street an.

Er behauptete, ein neuer Brexit-Vertrag mit der EU sei möglich. Man werde jedoch so oder so am 31. Oktober austreten. Er versprach auch, 20‘000 zusätzliche Polizisten einzustellen und den Pflegenotstand in der alternden Bevölkerung zu beheben. Sein Enthusiasmus war schon fast ansteckend, allein, die Details fehlten.

Sein erstes Problem ist die Position der EU und ihrer Staatschefs, die nicht zu weiteren Verhandlungen über das «Withdrawal Agreement» (Scheidungsabkommen zwischen der EU und UK) bereit sind. Der Irische Backstop ist die zweite Hürde. Der Mechanismus soll die Grenzen zwischen Ulster und der Republik offen lassen, wenn die EU und Grossbritannien keine Einigung finden.

Nordirland würde in der Zollunion bleiben, während der Rest des Landes eine weniger enge Handelsbeziehung hätte. Irland und die restlichen sechsundzwanzig EU-Nationen sind sich einig, dass sie nicht auf den Backstop verzichten werden. Die Finanzierung erhöhter Polizeipräsenz und der Behebung des Pflegenotstandes dürfte schwierig werden, wenn Johnson gleichzeitig die Steuern für vermögende Familien senken will. Dann stehen allenfalls noch zusätzlich die Kosten eines harten Brexit an. Der IWF hat zu Wochenbeginn den Brexit und Handelskriege als Hauptrisiken der Weltwirtschaft aufgelistet.

Von EU-Seite gab es Gratulationen, aber auch Skepsis. So schrieb Donald Tusk, er freue sich darauf, von Boris Johnson zu hören, wie er seine Brexit-Wünsche im Detail ausführen wolle. Der irische Präsident, Leo Varadkar, machte klar, dass es keine Alternative zum Backstop gebe, aber er höre sich die Vorschläge des neuen Premierministers gerne im Detail an. Es stimmt zwar, dass Ursula von der Leyen, die am 1. November EU-Kommissionspräsidentin wird, sanftere Töne Richtung London sandte als ihr Vorgänger, Jean Claude Juncker. Sie ist sich bewusst, dass die deutsche Wirtschaft von einem harten Brexit schwer betroffen würde (6,2% von Deutschlands Exporten gehen in das UK).

Nur eben, von der Leyen wird die Kommission erst nach dem 31. Oktober leiten, und Boris Johnson will bis dann den Austritt vollzogen haben. Das bringt eine weitere Komplikation: Ratspräsident Donald Tusk wird bis am 30. November zurücktreten. Johnson wird also mit einer Organisation verhandeln müssen, die sich im Umbruch befindet und deshalb weniger entscheidungsfreudig sein dürfte.

Johnson ging sofort an die Arbeit und entliess siebzehn Kabinettsmitglieder. Eine derart brutale Regierungsumbildung hat es seit den Sechzigerjahren nicht mehr gegeben. Die neue Mannschaft besteht aus Johnson-Getreuen und Brexit-Befürwortern. Priti Patel wird Innenministerin. Der frühere Brexit-Minister, Dominic Raab, wird Aussenminister und Sajid Javed Finanzminister. Johnson hat allen Ministern das Versprechen abgenommen, dass der 31. Oktober das Enddatum ist. Loyalität wird grossgeschrieben.

Er hat zudem den brillanten Politstrategen Dominic Cummings, der Vote Leave im Referendum den Erfolg brachte, als persönlichen Berater eingestellt. Das lässt darauf schliessen, dass in den nächsten zwölf Monaten Wahlen zu erwarten sind.

Der neue Premier hat nun sein treues Team. Er hat sich aber auch viele Feinde geschaffen. Die einstige Elite sitzt hinten und die früheren Hinterbänkler auf der Regierungsbank, was sicherlich Folgen haben wird. Die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus bleiben jedoch mit nur zwei Stimmen Unterschied prekär.

Im August dürfte es nach einer Nachwahl gar nur mehr eine Stimme sein. Und selbst dies wird nur durch ein «Supply and Confidence Agreement» mit der Nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) erreicht. Ihre Präsidentin versprach der neuen Regierung weiterhin ihre Unterstützung, will das Abkommen aber auch überdenken, was heisst: mehr Geld für Ulster und keinen Backstop.

Theresa May ist daran gescheitert, dass sie im Unterhaus keine Mehrheit finden konnte. Das einzige, worauf sich die Volksvertreter einigen konnten, ist, dass sie keinen harten Brexit wollen; und auch das nur mit einer schwachen Mehrheit.

Mangel an Details

Johnson hat zwar viel Enthusiasmus und ist positiv. Beides braucht das durch die endlosen Brexit-Debatten zermürbte Land. Seine Vorstellungen zeichnen sich jedoch durch einen Mangel an Details aus. Es dürfte fast unmöglich sein, in den neunundneunzig Tagen, die ihm ab Amtsantritt bleiben, neue Abkommen mit der unwilligen EU auszuhandeln. (Kanada brauchte dazu acht Jahre ohne den emotionalen Ballast, der sich in den letzten drei Jahren zwischen der EU und UK aufgestaut hat.) Und der Feind droht auch von innen, in Form eines tief zerstrittenen Parlaments.

Will der neue Premierminister wirklich einen harten Brexit mit all seinen wirtschaftlichen Konsequenzen wagen? Die EU ist der wichtigste Handelspartner Grossbritanniens. Neue Handelsverträge mit anderen Ländern müssen, mit Ausnahme der Schweiz, Südkoreas und einigen anderen, erst noch ausgehandelt werden. England ist ohne Zugang zum fünfhundert Millionen Menschen zählenden EU-Binnenmarkt nicht in einer Position der Stärke. Charisma allein dürfte all diese Probleme nicht lösen.