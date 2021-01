Schwere Zeiten für die Altersvorsorge

Die Schweizer Altersvorsorge ist schon seit Jahren ein Sanierungsfall – das gilt für die erste Säule AHV wie auch für die zweite Säule, die berufliche Vorsorge BVG. Kernproblem ist die stetig steigende Lebenserwartung bzw. die Alterung der Bevölkerung. Dieser Prozess ist so weit fortgeschritten, dass die ­Sanierungsbedürftigkeit als solche heute kaum mehr bestritten wird. Trotzdem werden kaum Fortschritte erreicht, obwohl die Zeit drängt.

Schon 2004 wurde die Vorlage zur 11. AHV-Revision abgelehnt. Seither sind eine BVG-Revision, eine weitere AHV-Revision sowie die Vorlage «Altersvorsorge 2020», die die erste und die zweite Säule in einem Paket sanieren wollte, gescheitert. Diese Vorlage wurde am 24. September 2017 vom Volk abgelehnt. Ursache war letztlich die Vermischung der ersten und der zweiten Säule: Über eine Ausgleichszahlung in der AHV sollten Einbussen im BVG kompensiert werden.

Fragwürdiger «Kompromiss»

Nach der Ablehnung dieser Vorlage liess sich Innenminister Alain Berset zwei Jahre Zeit, bis er im August 2019 die Botschaft für einen neuen Sanierungsanlauf, die AHV21, vorlegte. Die Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Ständerats nahm sich noch einmal ein Jahr Zeit und startete mit den Beratungen erst im September 2020. Die nächste Runde der Detailberatung findet nun Ende Januar statt. Das Ziel ist, dass sich der Rat in der Frühjahrssession mit dem Geschäft befasst – das ist sportlich, zumal die Verwaltung von der Kommission mit Prüfaufträgen zugedeckt wird.

Die Revision des BVG hatte Berset der Einfachheit halber an die Sozialpartner ausgelagert. Gewerkschaften und Arbeitgeberverband legten ihren «Kompromiss» im Sommer 2019 vor. Mehr als ein Jahr später, im November 2020, folgte die wiederum unter Federführung von Bundesrat Berset erarbeitete Botschaft an das Parlament. Erneut der Einfachheit halber übernahm Berset den «Kompromiss», der in der Vernehmlassung auf vielfältige Kritik gestossen war, nahezu vollständig. Die SGK des Nationalrats hat für die Sitzung von Anfang Februar erste Anhörungen anberaumt. Die Parlamentsdebatte findet frühestens im Sommer statt.

Bundesrat und Parlament lassen sich mit der dringenden Sanierung der Altersvorsorge fast aufreizend viel Zeit. Dabei ist offenbar vergessen gegangen, dass die Sicherung der Altersvorsorge umso teurer wird, je länger sie hinausgeschoben wird. Das wäre allenfalls diskutabel, wenn die zur Debatte stehenden Vorschläge zielführend wären und die Altersvorsorge auf ein langfristig tragfähiges Fundament stellen würden. Das aber ist keineswegs der Fall.

Die Vorlage AHV21 will das Rentenalter der Frauen schrittweise auf 65 Jahre erhöhen und demjenigen der Männer anpassen sowie einen flexiblen Bezug der Rente zwischen 62 und 70 Jahren ermöglichen – mit den entsprechenden Rentenauf- bzw. -abschlägen. Während die Flexibilisierung kaum bestritten wird, ist die Linke nicht bereit, über eine Anpassung des Frauenrentenalters auch nur zu diskutieren, obwohl grosszügige Abfederungsmassnahmen geplant sind, die die Hälfte der Einsparung zunichtemachen würden.

Der Finanzbedarf für die AHV wird bis 2030 auf 26 Mrd. Fr. beziffert, dies unter Einbezug der jährlich rund 2 Mrd. Fr., die ihr aus dem Steuerpaket (Staf) zufliessen. Der Bundesrat will die Finanzlücke, die wegen der Coronakrise eher noch grösser ausfallen dürfte, über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte bewerkstelligen. Das hat zum Widerstand der bürgerlichen Parteien und der Wirtschaftsverbände geführt. Die AHV21 setzt fast ausschliesslich auf der Einnahmenseite an, es soll einfach mehr Geld in das System gepumpt werden – so lässt es sich nicht sanieren.

Das zentrale Anliegen der Vorlage zur BVG-Revision ist die längst überfällige Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6%. Dieser Wert legt fest, wie das individuell angesparte Kapital in eine jährliche Rente umgerechnet wird. Dieser Schritt an sich ist kaum bestritten.

Er soll jedoch für alle Neurentner über einen Renten­zuschlag von zunächst 200 Fr. pro Monat abgefedert werden. Dieser soll im Umlageverfahren wie bei der AHV über 0,5 Lohnprozente finanziert werden. An diesem Mechanismus entzündet sich die Kritik – zu Recht. Zunächst ist er sehr teuer, die Vorlage würde pro Jahr 3 Mrd. Fr. kosten. Wesentlich günstigere Alternativen liegen auf dem Tisch. Zudem werden, wie in der Altersvorsorge 2020, die Grenzen zwischen der ersten und der zweiten Säule verwischt, und die berufliche Vorsorge wird ausgehöhlt. Der Vorschlag zielt auf eine Verstaatlichung der zweiten Säule. Es bleibt völlig unverständlich, warum der Arbeitgeberverband, im Widerspruch zu grossen Mitgliederverbänden, dazu Hand geboten hat.

Auch der Arbeitgeberverband müsste wissen, dass das Ziel der Linken nach wie vor die Volkspension ist, also eine umfassende staatliche Altersvorsorge unter Ausschluss privater Akteure wie der Pensionskassen. Der Gewerkschaftsbund hat dieses Ziel an seiner Jahrespressekonferenz Anfang Januar bestätigt. Er fordert «ein gerechtes und nachhaltiges Rentensystem mit besseren Renten durch Stärkung der Umlagekomponente im BVG und Erhöhung der AHV-Renten».

Das Ziel höherer Renten verfolgt der Gewerkschaftsbund mit seiner im März vergangenen Jahres lancierten Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente. Das Anliegen ist nicht finanzierbar und würde die AHV in die Schuldenwirtschaft treiben.

Kernproblem ungelöst

Diesen Vorschlägen gemeinsam ist, dass das Kernproblem der Altersvorsorge gar nicht angegangen wird: die Alterung der Bevölkerung. Eine dauerhafte Sanierung der Altersvorsorge ist nur möglich, wenn diesem Megatrend über eine Erhöhung des Rentenalters gebührend Rechnung getragen wird, wie dies übrigens in fast ­allen umliegenden Ländern geschieht.

Das Anliegen – das ist immerhin ein Lichtblick – wird in einer von den Jung­freisinnigen im November 2019 lancierten Volksinitiative aufgenommen. Sie fordert eine schrittweise Erhöhung des Rentenalters für alle auf 66 Jahre und danach eine Anpassung jeweils gemäss der Entwicklung der Lebenserwartung.

In diese Richtung müssen die Sanierungsbemühungen in der Altersvorsorge weisen. Für die Linke ist eine Rentenalterserhöhung aus ideologischen Gründen kein Thema. Innenminister Berset will davon ebenfalls nichts wissen – stichhaltige Argumente fehlen jedoch. Auch viele bürgerliche Politiker zögern, das vermeintlich heisse Eisen anzufassen, und schieben es auf die stets länger werdende Bank. Doch alle Versuche, die Altersvorsorge ohne Anpassung des Rentenalters zu sichern, sind zum Scheitern verurteilt.