Schwere Zeiten für wirtschaftsliberale Anliegen

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat sich durchgesetzt: Sie übernimmt mit dem Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) ihr Wunschministerium. In ihrem Windschatten konnte sich auch Guy Parmelin (SVP) wunschgemäss verändern. Er kehrt dem Verteidigungsdepartement den Rücken und wechselt als Nachfolger von Johann N. Schneider-Ammann ins Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Den zwei neuen Bundesrätinnen wurden die Departemente per Abstimmung des Gesamtbundesrats zugeteilt, offenbar konnte man sich nicht einigen – ein eher seltener Vorgang: Die freisinnige Karin Keller-Sutter übernimmt das Justizdepartement, und Viola Amherd (CVP) muss in den für sie wohl «sauren Apfel» des Verteidigungsdepartements beissen.

Aus Sicht einer möglichst liberalen Wirtschaftspolitik gibt die Departementsverteilung zu keinen Begeisterungsstürmen Anlass – im Gegenteil. Die Sozialdemokratin Sommaruga wird den eher linkslastigen und interventionistischen Kurs ihrer Vorgängerin Doris Leuthard eher noch pointiert fortsetzen.

Das lässt zunächst in der so wichtigen Energiepolitik wenig Gutes erwarten. Sommaruga wird sich hüten, gegen den Widerstand von Links-Grün irgendwelche Retuschen an der Energiestrategie 2050 vorzunehmen – es sei denn, sie wird durch die Fakten, wie etwa Versorgungsengpässe, dazu gezwungen. Dann dürfte es für sinnvolle Korrekturen jedoch schon zu spät sein.

Auch unter dem Stichwort Service public wird sie sich eher noch weiter von liberalen bzw. bürgerlichen Positionen entfernen. So dürften etwa die Vollprivatisierung der Swisscom und auch die dringend nötige Öffnung des Aktionariats der Post vorerst politisch vom Tisch sein. Von wo der Wind in der Verkehrspolitik wehen könnte, macht ein Statement der Alpen-Initiative deutlich: Sie erwartet neue Impulse in der Politik zur Verlagerung der Güter auf die Schiene und freut sich auf eine Verkehrsministerin, «die mit uns zusammen die Verkehrswende vollzieht».

Der Wechsel von Guy Parmelin dürfte bei den Bauern auf ungeteilte Zustimmung stossen: ein Landwirt als Landwirtschaftsminister. Nachdem Bundesrat Schneider-Ammann immerhin versucht hatte, den Kurs der Landwirtschaftspolitik sanft ein bisschen in Richtung Markt zu bewegen, dürfte eine Korrektur einsetzen.

Die Bauernlobby dürfte nun mit noch unverschämteren Forderungen von sich reden machen, denn sie weiss einen der ihren an den Hebeln der Macht im zuständigen Wirtschaftsdepartement. Auch für die Aushandlung von Freihandelsabkommen wird das Umfeld wohl garstiger. Genau gegenteilig dürfte die Reaktion der übrigen Wirtschaft ausfallen – ihre Freude wird sich in Grenzen halten: Sie hat die Rechnung für den Agrarschutz zu berappen.

Wenig Gutes verheisst Parmelins Wechsel auch für die Europapolitik, in der der Wirtschaftsminister eine wichtige Stimme ist. Parmelin wird in diesem Dossier eher auf der isolationistischen Linie seiner Partei segeln als vis-à-vis der EU für möglichst offene Märkte sorgen zu wollen.

Wenn nicht alles täuscht, werden es mit der neuen Departementsverteilung liberale wirtschaftspolitische Anliegen im Bundesrat noch schwerer haben als bis anhin – das ist keine gute Nachricht.