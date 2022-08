Schwere Zeiten voraus in der Chipindustrie

Die Zahlen von Intel vergangene Woche waren ein Desaster, die Ergebnisse von Nvidia am Montag nicht besser: Der Umsatz der Chipgiganten lag weit unter den Erwartungen. Selbst die Subventionspakete der USA und der Europäischen Union, mit der die jeweils eigene Chipindustrie gestärkt werden soll angesichts des schwelenden Taiwankonflikts, dürften den Halbleiterkonzernen nur wenig helfen. Die Sonderkonjunktur für die Branche durch die Coronapandemie ist Geschichte.

Die Halbleiterindustrie steht wegen vieler Themen im Fokus: wegen des Unterbruchs der globalen Lieferketten, teils noch aufgrund von Corona-Lockdowns in Asien, und damit verbunden des Mangels an Komponenten vielerorts, wegen der staatlichen, milliardenschweren Investitionsprogramme in den USA und Europa, um die Abhängigkeit eigener wichtiger Industrien von Asien zu lösen, schliesslich wegen des Taiwankonflikts, der vielen erst deutlich gemacht hat, wie bedeutend diese eine Region für die weltweite Versorgung mit Chips ist.