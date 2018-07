Schwergewichte ziehen SMI

Roche, Novartis und Nestlé treiben derzeit den Schweizer Aktienmarkt an. Allein letzte Woche avancierten die drei Schwergewichte zwischen 1 und 4%. Der Swiss Market Index (SMI), der die zwanzig schwersten Titel enthält, gewann in der Folge 2% und schloss am Freitag bei fast 9200 Punkten – dem höchsten Stand seit Februar.

Von den gut 55 Mrd. Fr., die der SMI seit Anfang Juni an Marktkapitalisierung zulegen konnte, gehen 50,6 Mrd. auf das Konto von Roche, Novartis und Nestlé, wie aus Daten der Schweizer Börse SIX hervorgeht. Vor allem die Pharmawerte überzeugten: Novartis gewannen 11%, was dem Gesamtindex 20,2 Mrd. eintrug, Roche avancierten 12% – bzw. legten 18,2 Mrd. zu. Aber auch die Titel des Nahrungskonzerns Nestlé notieren nach der jüngsten Avance rund 8,7% fester als noch vor acht Wochen und steuerten 12,2 Mrd. bei.