Schwierige Suche nach dem neutralen Zinsniveau

Das Federal Reserve schaltet diese Woche einen Gang höher. Im März vollzog es die Zinswende und erhöhte das von ihm gesteuerte Leitzinszielband um 0,25 Prozentpunkte auf 0,25 bis 0,5%. In diesem Tempo straffte die US-Notenbank die Zügel schon in den beiden vorangegangen Zyklen. Am heutigen Mittwoch wird sie das Tempo erhöhen, auf 0,5 Pp pro Zinsschritt, es wäre das erste Mal seit 23 Jahren. Mancher Marktteilnehmer schliesst selbst 0,75 Pp nicht mehr aus. Auf diese Weise erreicht die Notenbank schneller das Niveau, das erforderlich ist, um die konjunkturelle Überhitzung abzukühlen. Die an und für sich plausible Strategie hat nur einen Haken: Das Fed weiss nicht, wo dieses Niveau genau liegt.