Schwieriger Ersatz fossiler Energie

Ziel der Schweizer Politik ist der vollständige Ersatz fossiler Energien bis 2050. Heizungen sollen durch Wärmepumpen, Verbrennungsmotoren durch Elektroautos ersetzt werden. 25% des gesamten Energieverbrauchs der Schweiz werden heute mit CO2-frei erzeugter Elektrizität gedeckt: 15% mit Wasserkraft, 10% mit Kernkraft. Ziel einer politisch ge­wollten Klimawende muss also sein, die restlichen 75% fossiler Energien durch «saubere» Elektrizität zu ersetzen. Dank besserer Wirkungsgrade könnte ein Grossteil durch Strom ersetzt werden.

Zum Autor Pierre Meyrat ist Elektroingenieur und Ökonom. Bis zu seiner Pensionierung war er CEO des ersten privaten europäischen Satellitenbetreibers SES in Luxemburg.

Ein E-Auto benötigt ein Drittel der Energie eines mit Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeugs. Benzin und Diesel könnten nach totaler Umstellung durch eine zusätzliche mittlere elektrische Jahresleistung von 2,3 Gigawatt (GW) ersetzt werden. Erdsonden und Wärmepumpen statt Ölheizungen könnten mit einem Viertel an elektrischer Energie die gleiche Wärme liefern. Dazu wären noch 1,8 GW mittlerer elektrischer Leistung während sechs Wintermonaten erforderlich.

Das Speicherproblem

Was mit Photovoltaik – dank überschaubarer Mengen – heute problemlos funktioniert, wird in Zukunft technisch heikel, weil der Strom nicht zu dem Zeitpunkt erzeugt wird, in dem er gebraucht wird. Wer sein Elektroauto nachts laden oder an nebligen Wintertagen sein Haus mit Wärmepumpen heizen will, dem hilft ­Solarenergie nicht. In Deutschland werden Gas- oder Kohlekraftwerke hochgefahren. Die Schweiz ist mit Speicherkraftwerken in der Lage, einen begrenzten Teil der ­unregelmässigen Solarstromerzeugung zwischenzuspeichern.

Sonnenenergie wird während kurzer Zeitspannen in grossen Mengen erzeugt und während längerer Zeit fast oder gar nicht. Die durchschnittliche Leistung beträgt nur 12% derjenigen bei vollem Sonnenschein. Die achtmal höheren Leis­tungsspitzen müssen von den Speicher- und Pumpspeicherwerken aufgefangen werden können.

Heutige und geplante Pumpspeicherwerke können Spitzenleistungen von 5 GW aufnehmen. Konventionelle Speicherkraftwerke könnten durch Reduktion ihrer Stromerzeugung geschätzte 4 GW solare Überschussleistung ausgleichen.

Damit könnten solar erzeugte Spitzenleistungen von maximal 9 GW ausge­glichen werden. Da solare Anlagen im schweizerischen Mittelland drei Viertel der Jahresenergie in der Sommerhälfte und nur ein Viertel im Winter erzeugen, entspräche der maximal mögliche Beitrag der Photovoltaik einer mittleren Leistung von 1,65 GW im Sommer und 0,55 GW im Winter. Damit kann nicht genügend Energie für Elektroautos und schon gar nicht für Wärmepumpen erzeugt werden.

Die einzige Lösung ist das «Abschneiden» der solaren Leistungsspitzen durch Abregelung aller Solaranlagen. Damit wird die speicherbare Energie erhöht. Ein solches System muss jedoch schweizweit in allen Solaranlagen eingebaut werden.

Erst damit ist ein Szenario mit einer Verdoppelung des Ausbautempos der Photovoltaik bis 2050 auf 20 GW Spitzenleistung denkbar. Dabei müssten alle Solaranlagen auf 45% und damit 9 GW speicherbare Spitzenleistung abgeregelt, also reduziert, werden. Erst damit könnte eine mittlere Solardauerleistung von gut 3 GW im Sommer und 1 GW im Winter erzeugt werden. Mit einem solchen Szenario könnte im Sommer erst der Bedarf für Elektroautos gedeckt werden. Damit fehlt für den Ersatz von Autos und Ölheizungen eine durchschnittliche Leistung von 3,1 GW während sechs Wintermonaten.

Viele der Vorschläge in Richtung netto null sind gut gemeint, aber fachlich wenig durchdacht. Soll die Photovoltaik je eine grosse Rolle spielen und mehr als 20% der heutigen Stromerzeugung liefern, muss die Beherrschung der Überschussproduktion mit einem System der Abregelung heute geplant und bald realisiert werden. Aber selbst mit einem auf rund das Doppelte beschleunigten Ausbautempo und der erforderlichen Abregelung würde 2050 die mittlere Leistung im Winter erst gut 1 GW betragen. Eine saisonale Speicherung möglicher Überschussenergie vom Sommer ist derzeit nicht in Sicht.

Sollten bis 2050 die Mobilität und das Heizen CO2-frei sein, entstünde im Winterhalbjahr ein Bedarf von 4,1 GW für Elektroautos und Wärmepumpen und damit auch bei verdoppeltem Ausbautempo der Photovoltaik eine Lücke von 3,1 GW.

Für den Ersatz von Benzin, Diesel und Heizöl ist absehbar nicht genügend Elektrizität vorhanden. Erst zögerlich werden Gaskraftwerke ins Spiel gebracht, die jedoch nicht Teil einer klaren Strategie sind. Das Zögern ist verständlich, weil Gaskraftwerke mehr als die Hälfte des CO2, das ersetzt werden sollte, wieder in die Atmosphäre ausstossen.

Hinzu kommt, dass das Volk nach Fukushima beschlossen hat, Kernkraftwerke nicht zu ersetzen. Werden sie abgeschaltet, muss ihr Beitrag zur Energieversorgung in der Höhe von 2,8 GW – sogar im Sommer – durch Gaskraftwerke ersetzt werden. Total (FP 29.795 -3.45%) wären 2050 im Winter sechs Gaskraftwerke der 1-GW-Klasse erfor­derlich, um Elektroautos und Wärmepumpen zu betreiben und gleichzeitig Kernkraftwerke zu ersetzen. Dazu wäre mehr als eine Verdreifachung der Erdgasimporte erforderlich.

Es gibt Grenzen in der Erzeugung von Solarstrom. Sie sind bestimmt durch die vom Netz verkraftbaren Leistungsspitzen und die speicherbare Energie. Sie ist abhängig von Pump- und Turbinenleistungen unserer Stauseen. Es nützt nichts, auf die theoretisch unbegrenzten Energievorräte der Sonne zu setzen und gebetsmühlenartig nach Photovoltaik zu rufen.

Kein blinder Aktionismus

Die Politik muss die Sonnenenergie durch ein rechtzeitig geplantes System zur Ab­regelung der Leistungsspitzen speicherbar und bedarfsgerecht nutzbar machen. Zudem muss sie Vorsorge für die unvermeidliche Winterlücke treffen durch die Erstellung von Fernwärmenetzen mit Abwärme von Gaskombikraftwerken und beschränktem Einsatz von Wärmepumpen, wo Fernwärme schlecht hinkommt.

Der Bund ist kein Unternehmer, der einfach das Steuer herumreissen kann, um seinen Output zu optimieren, aber er kann Zeichen setzen. Er muss Fachleute der Energiewirtschaft und der Hochschulen vermehrt auf grundsätzliche Fragen der Energieversorgung ansprechen und kritischen Stimmen gegen blinden Aktionismus Gehör verschaffen. Das Problem, CO2 zu vermeiden, ist erkannt. Erfolgreiche Lösungen können nicht mit punktuellen Massnahmen, sondern nur mit dem Blick aufs Ganze gefunden werden.