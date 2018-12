Seco gibt sich pessimistisch

(AWP) Die Ökonomen des Bundes haben ihre Prognose für das Schweizer Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr deutlich gesenkt. Sie begründen dies vor allem mit einer gedämpften Konsumlust.

Die Expertengruppe geht nun für 2019 von einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,5 %aus, nachdem sie im September noch 2,0 Prozent vorhergesagt hatte. 2020 soll dann ein Wachstum von 1,7 erreicht werden, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

Auch für das auslaufende Jahr 2018 sind die Vorhersagen nun weniger positiv. Die Prognose wurde auf 2,6 von 2,9 zurückgenommen. Diese tiefere Prognose begründete das Seco damit, dass das Wachstum im dritten Quartal abrupt gebremst worden sei. Bekanntlich schrumpfte die Schweizer Wirtschaft damals um 0,2%.

Die Seco-Experten gehen zwar davon aus, dass die Export- und die Binnenwirtschaft nach dem schwachen dritten Quartal zu einem moderaten Wachstum zurückkehren werden. Die starken Wachstumsraten der ersten Jahreshälfte 2018 würden aber nicht mehr erreicht. Sie betonten jedoch, dass das für das Gesamtjahr erwartete Wachstum dank der starken ersten Jahreshälfte «deutlich überdurchschnittlich» sein werde.

Lohnentwicklung dämpft Konsum

Ab 2019 setze sich dann die konjunkturelle «Normalisierung» der Weltwirtschaft nach der stark expansiven Phase 2017 und 2018 fort, hiess es weiter. Der Euroraum dürfte dabei laut den Experten etwas schneller an Dynamik einbüssen als noch im September erwartet. Vom Aussenhandel erwarten sie daher einen nicht mehr gar so positiven Effekt wie noch im September (Exporte +3,1%; vorher: +3,9%). In der Folge dürften auch die Investitionen der Unternehmen nicht mehr gar so stark zunehmen wie 2018.

Keine starken Impulse seien auch vom Konsum zu erwarten, so die Mitteilung weiter. Konkret wurde die Prognose für diese wichtige BIP-Komponente auf 1,1 von 1,5% zurückgenommen. Die gedämpfte Lohnentwicklung und die positive Teuerung verringerten die reale Kaufkraft der Haushalte, hiess es dazu. Folglich bleibe die Konsumneigung gering.

Tiefere Arbeitslosenquote

Immerhin bleibe die Lage am Arbeitsmarkt «sehr gut», so die Experten. So dürfte sich die Arbeitslosenquote 2019 im Jahresdurchschnitt auf 2,4% reduzieren, nachdem sich für das laufende Jahr ein Durchschnittswert von 2,6% abzeichnet. Für 2020 wird dann nur mit einer leicht höheren Quote von 2,5% gerechnet.

Weil gleichzeitig die Teuerung 2019 nur bei 0,5% und 2020 bei 0,7% zu liegen kommen sollte, sei wieder von anziehenden Reallöhnen und in der Folge 2020 von einem anziehenden Konsum (+1,5%) auszugehen, hiess es weiter. Damit begründeten die Seco-Experten auch ihre leicht höhere BIP-Prognose für 2020.

Verschuldung als Risiko

Das Seco betonte allerdings in der Mitteilung die Risiken für die Vorhersagen. Sollte der Handelsstreit weiter eskalieren, würden die Weltkonjunktur und der Welthandel stärker ausgebremst als in der Prognose angenommen, hiess es.

Auch in Europa sei die politische Unsicherheit nach wie vor hoch. Explizit erwähnt wird ausserdem die internationale Verschuldung, die «beträchtliche Risiken» berge, sowie die Ungewissheit im Verhältnis der Schweiz zur EU.

Vor dem Seco hatten schon andere Prognostiker ihre Vorhersagen für 2019 gesenkt, etwa BAK Economics (+1,2% von +1,9%), die KOF (+1,6% von 1,7%) oder Economiesuisse (1,4% von 1,7%). Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5100 -1.92%)) hatte letzte Woche eine Prognose von «rund 1,5%» veröffentlicht.