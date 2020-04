Segen für Union, Fluch für Grüne

Covid-19 ist heilsam – für die regierende grosse Koalition in Berlin. Die Wählerumfragen zeigen seit der zweiten Märzwoche klare Trends: CDU und CSU steigen steil, die Grünen, bisher die schärfste Konkurrenz, verlieren spürbar. Die SPD erholt sich leicht auf niedrigem Niveau; AfD, «Linke» und FDP geben nach.

Es ist offenkundig so, dass jetzt, in Zeiten der Seuche, die Gunst des Wahlvolks zur Kanzlerpartei tendiert. Ein Stück weit ein verständlicher Reflex – leicht maliziös gesagt: Man greift im Gewitter an «Muttis» Rockzipfel. Noch vor gut einem Monat kränkelte die Union um beschämende 27% herum, seither ist sie rund zehn Prozentpunkte avanciert.

Sie ist damit nun stärker als im September 2017, als sie in der Bundestagswahl knapp 33% erreichte. Die nächste Parlamentswahl steht im Herbst 2021 an; bis dahin kann noch vieles geschehen. Wer auch immer Merkels Erbe in der CDU antreten und für die Kanzlerschaft kandidieren wird: Garantiert ist nichts.

Die CSU bringt es nun auf fast 47%. Ministerpräsident Markus Söder erreicht damit wieder Werte, die Bayerns Landesvater-Legende Franz Josef Strauss – quasi als Münchner im Himmel – von einer Wolke herab frohlockend vor Genug­tuung betrachten (und mit einer Mass Ambrosia begiessen) dürfte.

Mindestens so interessant wie die unverhoffte Renaissance der Union ist die Entzauberung der Grünen. Ihre Position ist in den bisherigen Corona-Wochen von etwa 23 auf weniger als 18% gesunken. Das ist zwar immer noch eine Verdoppelung gemessen am letzten Wahlergebnis, doch einstweilen dürften die allerkühnsten Blütenträume einer gewissen Ernüchterung Platz machen – wer Parteichef Robert Habeck schon voreilig Kanzlerformat zugedichtet hat, muss in sich gehen.

Die Klimafrage ist bis auf weiteres in den Hintergrund gerückt, und es ist in ausserordentlichen Perioden schwierig, als Opposition Profil zu wahren, sofern die Regierung nicht offensichtlich versagt. Doch Habeck ist nicht weise genug, schweigend abzuwarten. Vielmehr «bloggt» er Blödsinn, jüngst die Glanzidee, «nach der Krise Zukunftsbündnisse, Räte zu gründen, in denen zufällig geloste Bürgerinnen und Bürger das Erlebte diskutieren, über Konsequenzen für die Zeit danach beraten und gesellschaftliche Schlüsse daraus ziehen». Die wenigsten Deutschen möchten die Bundes- durch eine Räterepublik ersetzen.

Die SPD wiederum findet derzeit mit gegen 17% nahezu Anschluss an die ­Umfragewerte der Grünen, was nicht an einer Grundwelle der Begeisterung über das sonderbare Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken liegen kann. Derzeit scheint die Sozialdemokratie bloss für einmal davon zu profitieren, dass sie an Merkels Kabinettstisch sitzt.

Auch das Thema der AfD, Ausländerpolitik, ist dieser Tage nicht en vogue; die Partei notiert just noch zweistellig. Die «Linke» serbelt auf weniger als 8% – immer noch genug –, und die FDP muss wieder mal Angst haben vor der 5%-Hürde. Liberalismus hatte in Deutschland noch nie Konjunktur.