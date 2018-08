Segen und Fluch der Seidenstrasse

Der chinesische Präsident Xi Jinping ist ein Mann mit einem Plan und einem weiten Planungshorizont. Ende 2013 kündigte er sein Projekt «One Belt One Road» (Obor) an. Das Vorhaben ist inspiriert von der Seidenstrasse der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.). Im Mittelalter verlagerte sich das Handels- und Machzentrum der Welt von Asien nach Europa.

Im 19. und im 20. Jahrhundert übernahm Amerika die Führung. In den vergangenen dreissig Jahren hat sich China allmählich als Weltwirtschaftsmacht zurückgemeldet. Das Land hat das zweitgrösste Bruttoinlandprodukt (BIP) der Welt und dürfte die USA ungefähr 2032 vom ersten Platz verdrängen. Obor sollte in diesem Kontext betrachtet werden.

Der Belt, der Gürtel also, ist die Meeresroute, die über Südostasien, Sri Lanka, am Horn von Afrika vorbei durch den Suezkanal nach Europa führt. Die Road, die Strasse, sind verschiedene Landrouten nach Westeuropa, einerseits über Zentralasien, daneben durch Russland.

Dann gibt es noch Seitenrouten, namentlich den China Pakistan Economic Corridor (Cpec). Die Ausmasse des Obor sind gigantisch: Der Raum umfasst mittlerweile 68 Länder, 62% der Weltbevölkerung, 75% aller Naturressourcen und rund 30% des globalen BIP.

Pekings Ziel ist Weltmachstatus

China ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zur Fabrik der Welt avanciert. Eine Lieferung chinesischer Waren nach Europa dauert heute per Seefracht ungefähr dreissig Tage. Diese Frist könnte mit Infrastruktur über den Landweg um etwa die Hälfte reduziert werden.

Dies ist aber nicht der einzige Grund für Chinas Megaprojekt – es gibt eine Vielzahl weiterer: Rohstoffversorgung, Verwendung chinesischer Überkapazitäten für den Bau von Infrastruktur, die Auslagerung der Produktion gewisser Güter in kostengünstigere Gebiete sowie die Internationalisierung des Renminbi. Das letztere steht im Einklang mit der Aufnahme des RMB in den Währungskorb des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2016.

Auch sonst gliedert sich Obor nahtlos in die langfristige geoökonomische und geopolitische Strategie Chinas ein. Peking arbeitet seit Anfang dieses Jahrtausends daran, Weltmachtstatus zu erreichen – vor allem im asiatischen Raum, dazu in Afrika und Lateinamerika. Der Zugang zu Rohstoffen war sicherlich eine Motivation dafür, doch nicht die einzige.

China ist ein Gründungsmitglied der Shanghai Cooperation Organisation (SCO), die zudem Indien, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan als Mitgliedstaaten zählt; Afghanistan, Iran, Weissrussland und die Mongolei haben Beobachterstatus. Die SCO hat sich die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Politik und Wirtschaft auf ihre Fahnen geschrieben. Gerade seit Donald Trump die USA immer mehr aus multilateralen Aktivitäten zurückzieht, wächst ihre Bedeutung. Die SCO hielt ihren «Alternativgipfel» just an dem Wochenende Anfang Juni ab, als sich die Staatsoberhäupter der G-7 Staaten in Kanada trafen. Das war kein Zufall.

Des weiteren wartete China nicht lange, sich den Begriff Brics (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) zu eigen zu machen und kurzum eine Brics Development Bank zu gründen (heute New Development Bank). Peking kritisierte das nach seinem Dafürhalten zu geringe Interesse der Weltbank an Infrastrukturprojekten. So gründete sie die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) mit Sitz in Peking. Die Europäer, Südkorea, Australien und viele weitere Staaten waren trotz amerikanischer Vorbehalte sofort bereit, mitzumachen.

Die Asiatische Entwicklungsbank (Asian Development Bank, ADB) veröffentlichte 2017 eine Studie, in der sie die Infrastruktur-Investitionsbedürfnisse im Grossraum Asien-Pazifik über zehn Jahre auf etwa 15 Bio. $ schätzte. Das wären 1,5 Bio. $ pro Jahr, was die 900 Mrd. $ pro Jahr übersteigt, die China für Obor berechnet hat.

Bis jetzt sind bereits Hunderte von Milliarden Dollar investiert worden. Das benötigte Investitionsvolumen übersteigt die Kapazitäten Chinas, weshalb multilaterale Organisationen wie die Weltbank, die ADB und die Europäische Entwicklungsbank (EBRD) hinzugezogen wurden. Auch Geschäftsbanken wie HSBC (HSBA 708.1 -1.12%), Standard Chartered (STAN 690.6 0.01%) etc. sind am Geschäftsvolumen interessiert, das Obor generiert; diesen privaten Banken machen jedoch der Zeithorizont der Projekte und die Bonität der Gläubiger zu schaffen. Grosse Infrastrukturprojekte sind klassische Projektfinanzierungen, die nur möglich sind, wenn die Cashflows der Projekte zuverlässig sind und ausreichende Garantien zur Verfügung stehen.

Verschiedene Expertengruppen und Institutionen schätzen den Wachstumsschub, den Obor auslöst, auf 0,5 bis 5,5%, je nach betreffendem Land. Die Auswirkungen sind aber nicht nur erfreulich. Der frühere Weltbank-Chefökonom David Dollar befürchtet, dass Länder mit schwachen staatlichen Strukturen beschädigt werden können; er nennt besonders Kambodscha und Pakistan.

Länder mit besseren Regierungssystemen und soliderem Ethos wie Indien, Indonesien, Vietnam oder gewisse mitteleuropäische Staaten haben es leichter, sich gegenüber chinesischen Forderungen durchzusetzen und ihren Schuldenhaushalt mit Disziplin zu gestalten.

IWF-Chefin Christine Lagarde warnte im April, dass man ob all der willkommenen neuen Infrastruktur den Schuldenhaushalt der betreffenden Länder nicht vergessen sollte. Der Infrastruktursegen wie Häfen, Strassen, Eisenbahnen und Kraftwerke wird weitgehend fremdfinanziert. Pakistan ist hierfür ein gutes Beispiel: Die Regierung erreichte, dass nicht nur der Hafen in Gwadar sowie Strassen gebaut wurden, sondern dazu auch mehrere Kraftwerke.

So weit, so gut: Das Obor-Investitionsvolumen in Pakistan ist von 46 Mrd. $ 2015 auf mittlerweile 62 Mrd. $ gestiegen. China hat Japan als grössten Gläubiger Pakistans abgelöst und das Leistungsbilanzdefizit des Landes hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verfünffacht. Dies bringt natürlich eine gewaltige Abhängigkeit von China mit sich.

Sri Lanka muss Hafen abtreten

Berühmt ist etwa das Beispiel Sri Lanka, das den Hafen von Hambatota an China abtreten musste, als es seine Schulden nicht mehr bedienen konnte. Ähnliches dürfte sich in Djibouti abspielen. Für China ist es nicht unüblich, Schulden durch Sachgüter tilgen zu lassen. Die Washingtoner Denkfabrik Center for Global Development hat in einer Studie Djibouti, Kirgistan, Laos, die Malediven, die Mongolei, Montenegro, Pakistan und Tadschikistan als besonders anfällig dafür identifiziert, in die chinesische «Schuldenfalle» zu geraten.

Zwar gibt es sehr wohl belebende Auswirkungen auf die Obor-Länder (2017 wuchs bspw. Pakistans Wirtschaft 5,8%), doch es ist wichtig, dass diese Staaten eine vernünftige Schuldendisziplin haben. Hier ist Chinas Angebot oft zu verlockend, da es nicht an Budgetvorschriften gebunden ist, wie sie der IWF vorgibt (die Rechnung muss später durch Rohstoffe oder Land beglichen werden). Der weise Rat von IWF, Weltbank und anderen multilateralen Institutionen ist gefragt, damit sich Länder nicht in unnötige Abhängigkeiten begeben.

Weiter ist es wichtig, dass die Obor-Zielländer darauf schauen, dass sie nicht reine Transitländer werden und dass der Wirtschaftsboom nach der Konstruktionsphase andauert. Sie müssen auch darauf bestehen, dass Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen werden – in Afrika stellten die chinesischen Firmen im letzten Jahrzehnt grundsätzlich nur chinesische Arbeitskräfte ein.

Obor kann durchaus vorteilhaft wirken. Auch nicht-chinesische Unternehmen profitieren vom örtlichen Bauboom, wie etwa die schweizerische Sika (SIKA 140.4 -1.27%) in Pakistan. Die Obor-Länder müssen jedoch darauf achten, dass der Infrastruktursegen für ihre Volkswirtschaft nachhaltig ist und dass sie nicht in eine Schuldenfalle geraten.