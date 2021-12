Hot Corner: Sehende Maschinen

Autos lernen bald sehen, Drohnen auch, Roboterstaubsauger können es jetzt schon. Möglich macht das die Technologie Lidar. Je intelligenter die Maschinen werden, je mehr sie sich autonom in ihrer Umwelt bewegen, desto grösser die Chancen, dass Lidar-Technik zum Einsatz kommt. Im Markt tummeln sich einige. An der Börse am höchsten bewertet ist derzeit Luminar (Nasdaq: LAZR, Börsenwert: 5,4 Mrd. $, Kurs: 15 $). Das könnte sich ändern, wenn die Intel-Tochter Mobileye wieder an den Kapitalmarkt kommt – es dürfte aber auch das Interesse an Luminar befeuern.