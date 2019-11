Sehr begehrt und extrem rebellisch, aber was ist eigentlich ein Super Tuscan Wein?

Ich bin sicher, dass Sie mit dem Begriff «Super Tuscan» vertraut sind oder ihn zumindest schon einmal gehört haben, denn er wird verwendet, um einige der führenden Rotweine der Toskana wie Tignanello, Sassicaia und Ornellaia darzustellen.

Während die Super Tuscans vor Jahrzehnten in der Weinszene auftauchten, entstand diese Weinkategorie ursprünglich aus der Frustration über die traditionellen italienischen Weinbauvorschriften.

In Italien wurde in den 1960er Jahren das Weinbezeichnungssystem Denominazione d’Origine (DOC) eingeführt, das sich an den französischen AOC-Klassifikationen orientiert. Die DOC/DOCG-Vorschriften in Chianti wurden jedoch als zu restriktiv angesehen, wie z.B. das Verbot von 100% Sangiovese-Abfüllungen, Blends von nicht einheimischen Sorten und Einschränkungen bei Innovationen im Weinbau, wie die Verwendung von Zementgefäßen oder kleinen Eichenfässern.

Die Bewegung

In der Folge begann eine Bewegung unter den qualitätsorientierten Chianti-Produzenten. Die Weingüter verfolgten die Entwicklung zeitgenössischer Stile und Experimente außerhalb der Grenzen des Appellationssystems und änderten dabei gleichzeitig den Lauf der italienischen Weinbaugeschichte.

Das Experimentieren mit französischen Trauben auf italienischem Terroir bedeutete, Bordeaux-Sorten, insbesondere Cabernet Sauvignon, zu verwenden und fast keine weißen Trauben zu verwenden, um farbintensive Weine mit rauchigem und dickschaligem Charakter zu erzeugen. Die Super Tuscans dominierten den Markt in den 1980er Jahren und sind bis heute starke, einflussreiche Marken in der Weinwelt.

Inoffiziell offiziell

Während Super Tuscan noch keine offizielle Bezeichnung ist – können sie heute IGT-, DOC- oder DOCG-Status besitzen.

Die meisten Super Tuscans sind offiziell als IGT Toscana (Indicazione Geographica Tipica) oder Bolgheri DOC (Denominazione d’Origine Controllata) eingestuft. Diese Klassifizierungen wurden Anfang der 90er Jahre als Reaktion auf den Erfolg der Bewegung festgelegt. Super Tuscans gehören weiterhin zu den berühmtesten und beliebtesten Weinen Italiens.

