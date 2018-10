Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Wir feiern das 90-Jahre-Jubiläum der «Finanz und Wirtschaft» und möchten Ihnen zuallererst für Ihr Interesse, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue danken. Ohne Sie gäbe es die «Finanz und Wirtschaft» nicht. Als Mediengruppe verfolgt Tamedia die Mission, Orientierung zu schaffen, in einer komplexen Welt Überblick, Einordnung und Selektion zu bieten. Ich denke, dass die Redaktion der «Finanz und Wirtschaft» dem grossen Anspruch in vorbildlicher Weise gerecht wird. Entsprechend stolz sind wir auf die Jubilarin.

Die «Finanz und Wirtschaft» steht seit 90 Jahren im Dienst der Anleger und der freien Marktwirtschaft, die als liberale Grundordnung eine tragende Säule des grossen Wohlstands in unserem Land ist. Zur Pflege und Weiterentwicklung der guten Ausgangslage als Wirtschaftsstandort bedarf es der kritischen Beobachtung der Schweizer, aber auch der internationalen Finanzmärkte, der Makroökonomie, der Wirtschafts- und Finanzpolitik und der einzelnen Akteure, ganz besonders der einzelnen Unternehmen, welche die Bausteine des grossen Ganzen sind. Das ist das Feld, das die «Finanz und Wirtschaft» beackert – sowohl für ein besonders interessiertes Nischenpublikum als auch für eine breitere Öffentlichkeit.

Wie die Wirtschaft insgesamt hat sich das Umfeld der «Finanz und Wirtschaft» in den vergangenen 90 Jahren stark geändert. Aktuell ist die Dynamik besonders gross. Sie bringt einige Herausforderungen mit sich und bietet mindestens so viele Chancen. Im Überfluss an alternativen Informationsquellen stellen die journalistische Qualität, Verlässlichkeit und die Unabhängigkeit der «Finanz und Wirtschaft» die grösste Chance dar. Während die klassischen Erträge aus der Werbung und Zeitungsabonnements rückläufig sind, eröffnen sich neue Perspektiven von den in den vergangenen Jahren etablierten Foren als Plattformen für persönliche Begegnungen über zusätzliche Vertriebskanäle im digitalen Raum bis zu neuen Produkten, die noch mehr in die Tiefe gehen und die publizistische Wertschöpfung ausbauen. Als nächstes wird die neue App der «Finanz und Wirtschaft» lanciert. Wir dürfen uns auf diese Innovation freuen und mit Zuversicht in die weitere Zukunft blicken. Dafür gebührt der Redaktion der «Finanz und Wirtschaft» Dank und Anerkennung!

Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, möchte ich nochmals dafür danken, dass Sie diese Arbeit ermöglichen, und ich wünsche Ihnen weiterhin eine spannende und wertstiftende Lektüre auf alle Kanälen.