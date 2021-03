Seidenstrasse im Umbau

Das 2013 lancierte Flaggschiff der chinesischen Geopolitik, die Belt and Road Initiative (BRI), wurde von der Coronapandemie hart getroffen: Von den Anfang 2020 noch fast 3000 Einzelprojekten in rund 140 Ländern mit einem Sachwert von geschätzten 3,9 Bio. $ seien 60% mehr oder weniger stark durch das Virus beeinträchtigt worden, liess das chinesische Aussenministerium Ende Juni 2020 verlauten. Heute sind es mit Sicherheit mehr.

Zum Autor Mauro Mantovani ist Dozent Strategische Studien, Militärakademie an der ETH Zürich. Infobox öffnen

Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen behindern in vielen Partnerstaaten der BRI Lockdowns und die Schliessung von Grenzen die Zulie­ferung von Rohstoffen und Bauteilen sowie den Einsatz von Arbeitskräften. Zum anderen tauchte die Wirtschaft in allen beteiligten Staaten – mit Ausnahme Chinas, das für 2020 sogar ein BIP-Wachstum von 2,3% reklamiert.Klamme Staatskassen sowie die Priorisierung der innerstaatlichen Pandemiebekämpfung und Konjunkturförderung führten, auch in China, zur kritischen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit vieler BRI-Projekte. Manche wurden gestoppt, redimensioniert oder aufgeschoben, so etwa Eisenbahnprojekte in Indonesien, Nigeria oder Thailand. Viele Vorhaben standen innenpolitisch schon seit Längerem unter Beschuss: Die notorische Intransparenz der bilateralen Vertragswerke nährte den Verdacht von Korruption, ­zentraler Steuerung durch Peking und einseitig chinesischem, kaum lokalem wirtschaftlichen Nutzen. Hinzu kam die begründete Furcht, mit den chinesischen Krediten in eine Schuldenfalle zu geraten (so wie Sri Lanka, das 2017 seine Schulden nicht mehr bedienen konnte und dafür den Hafen von Hambantota für 99 Jahre an China verpachten musste). Schliesslich weckte die Ignorierung der ökologischen Folgen der Bauprojekte vielerorts Widerstand.

Diversifizierung der BRI?

Eine Reihe von Staaten – allen voran der grösste BRI-Partner Pakistan – wird um Schuldenerlass bitten müssen oder hat dies bereits getan. Chinas Kredite an über 150 Staaten für BRI-Projekte wurden 2019 auf 520 Mrd. $ geschätzt. Schulden in dieser Höhe abzuschreiben oder gar die Ausfälle bei seinen Partnern durch erhöhtes finanzielles Engagement auszugleichen, wäre aber selbst für China kaum tragbar. Denn auch wenn die chinesische Wirtschaft dieses Jahr tatsächlich wieder um pro­gnostizierte 8% wächst, wird die Pandemiebekämpfung einen grösseren Anteil der Staatsausgaben absorbieren. Dies erklärt das Schuldenmoratorium, das China 77 Entwicklungsländern bis Ende 2020 gewährt hat. Auch zeigt sich Peking neuerdings bereit, Drittfirmen und multilaterale Finanzorganisationen wie den IWF oder die Asiatische Entwicklungsbank an den Projekten zu beteiligen. Beides führt tendenziell dazu, dass die Projekte transparenter und damit auch effizienter werden und mehr lokalen Nutzen schaffen. China dürfte jedoch kaum dauerhaft auf Gegenleistungen verzichten, sei es in Form politischer Unterstützung dieser Staaten in internationalen Organisationen, sei es in Form der Übertragung von Nutzungs- oder Schürfrechten. Insgesamt dürfte der chinesische Hebel also wohl stärker werden.

Das Herzstück der BRI sind Eisenbahn- und Strassenverbindungen, (Flug-)Häfen, Pipelines, Kraftwerke und Fabrikanlagen. Seit November 2020 propagiert Peking nun einen Wandel zu einer digitalen, einer medizinischen und einer grünen Seidenstrasse. Die Schlagworte klingen gut, sind jedoch zu hinterfragen: Die BRI sollte von Anfang an auch die technologische Innovation und Synchronisation fördern. So hat China bereits 2015, nahezu zeitgleich zu seinem Aktionsplan für die BRI, auch die umfassende Modernisierungsstrategie für die Industrie lanciert: «Made in China 2025», das Pendant zur deutschen Digitalisierungsvision «Industrie 4.0», will Zukunftstechnologien auf der ganzen Breite vorantreiben, von Elektromobilität, (5G-)Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und künstlicher Intelligenz/Robotik bis hin zu Luft- und Raumfahrt­technik. Bekanntlich dient gerade die chinesische IKT-Aufholjagd mit Teilprojekten wie Cloud Computing, Smart Cities und digitalem Zahlungsverkehr sehr wesentlich der Überwachung der Bürger letztlich durch die Kommunistische Partei Chinas.

«Offene, grüne und saubere» Kooperation

Auch die «Health Silk Road» hat einen Vorläufer: Erstmals 2016 erwähnt, steht sie für die chinesische Aufbauhilfe für Gesundheitsinfrastruktur in Asien und Afrika. Das Projekt «Made in China 2025» bezeichnet Bio- und Hochleistungsmedizin als eine von zehn Schlüsselindustrien. Vor einem Jahr dann offerierte China medizinisches Personal, Atem- und Diagnosegeräte, Schutzmasken, aber auch Systeme zum Contact Tracing und zur Lockdown-Überwachung an coronagebeutelte Staaten, wobei offenkundig die BRI-Partner bevorzugt wurden, zu denen seit 2019 auch Italien zählt; dasselbe ist nun auch für den Vertrieb der Coronavakzine von Sinopharm und Sinovac zu erwarten. Es liegt nahe, dass damit Handlungsfähigkeit in der Krise bewiesen werden soll, zugleich Unmut über den vertuschten Ursprung von Covid-19 beschwichtigt und bestehende Abhängigkeiten verdichtet werden sollen.

Die «grüne» Seidenstrasse hat ebenfalls ihre Vorgeschichte: Aktuell noch der globale Spitzenreiter bei den CO2-Emissionen, ist China daran, seine bereits starke Position auf dem rasch wachsenden Weltmarkt erneuerbarer Energie weiter auszubauen. In der Produktion von Photovoltaik etwa liegt es bereits an der Weltspitze. Bald könnte dies auch für Windturbinen, Elektrofahrzeuge und intelligente Stromnetze (Smart Grid) gelten, die ebenfalls in der «Made in China 2025»-Strategie enthalten sind. Gemäss China, das selbst bis 2060 CO2-neutral werden will, gilt dies für die Mehrheit der BRI-Energieprojekte schon heute. Im April 2019 plädierte Präsident Xi Jinping erstmals für eine «offene, grüne und saubere» Kooperation im Rahmen der BRI.

«Silikon-Vorhang» könnte niedergehen

Tatsächlich besitzt die BRI – neben dem Bau von Transportachsen – also schon lange diese drei weiteren Ausrichtungen, und die Pandemie hat nur starke Anreize ­geschaffen, sie zu betonen. Corona gibt aber durchaus der digitalen Vernetzung und dem durch die Verbreitung der 3-D-Drucktechnik getriebenen Trend zu lokaler Produktion zusätzlichen Schub. Besonders die angebliche Diversifizierung in Richtung Ökologie und Medizin erlaubt es China, sich als verantwortungsbewusste High-Tech-Grossmacht zu inszenieren, die den Kampf gegen zwei Grossbedrohungen der Menschheit aufgenommen hat: Pandemien und Klimakollaps.

Was die nicht rentablen Infrastrukturprojekte der BRI angeht, so liefert Covid-19 gute Gründe für ihre Beendigung. Der ursprüngliche Zeitplan ist fast überall Makulatur, aber viele der aktuell blockierten Projekte dürften sehr wohl fortgeführt werden, nach Massgabe der wirtschaftlichen Erholung und des Endes des Lockdown in den Partnerstaaten. Die «alte» BRI voreilig für tot zu erklären, würde die vitalen ökonomischen Interessen Pekings übersehen, seine Binnenwirtschaft anzukurbeln, Exportüberschüsse abzusetzen und seinen unterentwickelten Westen an den Weltmarkt anzuschliessen.

Die Umorientierung der Seidenstrasse schafft neue Kooperationsfelder der technologischen Innovation für das Zeitalter der wirtschaftlichen Normalisierung nach der Pandemie. Bedenklich sind jedoch die Proliferation von Überwachungssystemen und die Verbreitung technologischer Standards sowie des chinesischen Verständnisses von Grund- und Freiheitsrechten. Das sind gute Gründe für freiheitliche Nationen, der kaum verschleierten Expansion Chinas entgegenzutreten und im äussersten Fall dafür sogar in Kauf zu nehmen, dass ein neuer, digitaler bzw. ein «Silikon-Vorhang» die Welt teilt.