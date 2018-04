Selbst Notenbanker wenden sich vom Dollar ab

Weltweit horten die Zentralbanken immer mehr Fremdwährungsreserven. Doch der Anteil des Dollars sinkt. Im vierten Quartal 2017 waren nur noch 62,7% der Reserven in Dollar angelegt. Vor drei Jahren waren es noch 66% gewesen. Zu Beginn des Jahrtausends vereinte der Greenback sogar noch 72% der nachweisbaren offiziellen Reserven auf sich. Der Trend weist also abwärts. In neun der vergangenen zwölf Quartale ist der Dollaranteil an den weltweiten Währungsreserven geschrumpft.

Die Daten unterstreichen die ausgeprägte Formschwäche der US-Valuta. In den vergangenen fünfzehn Monaten hat sie ein Zehntel ihres Werts verloren. Die Schwäche beeinflusst inzwischen auch die Reservemanager der Notenbanken in ihren Anlageentscheiden. Ein jahrzehntealter Selbstregulierungsmechanismus, der normalerweise dabei hilft, den Kurs zu stabilisieren, greift nicht mehr. Wenn sich in der Vergangenheit der Dollar gegenüber den anderen wichtigen Reservewährungen abwertete, kauften ihn die Reservemanager nach. Auf diese Weise sorgten sie dafür, dass die Ziele für die Währungsallokation eingehalten wurden. «Unsere Berechnungen ergeben, dass viele Zentralbanken ihre Portfolios nicht mehr ausglichen, als sich der Dollar 2017 abwertete», konstatiert Kamal Sharma, Devisenstratege bei Bank of America.