Selbstzufriedener Finanzplatz

Geht es nach der Bankenlobby, ist der Schweizer Finanzplatz in beneidenswert guter Verfassung. Mit 70,9 Mrd. Fr. war der aggregierte Gewinn der 239 von der Schweiz aus aktiven Banken 2021 so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Auch die verwalteten Vermögen erreichten dank postpandemischem Börsenboom mit 8830 Mrd. Fr. einen Rekordwert – wobei sie im laufenden Jahr wegen der Kontraktion an den globalen Märkten mittlerweile um ein Zehntel abgenommen haben.

Auch das Kreditgeschäft, das in der Schweiz hauptsächlich aus der Vergabe von Hypotheken besteht, wuchs 2021 beständig. Diesen Schluss zieht die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) in der diesjährigen Ausgabe ihres Bankenbarometers. Die steigenden Zinsen dürften für die Banken weiter für Rückenwind sorgen, denn Neukredite können zu besseren Margen vergeben werden. «Die Trendwende ist noch nicht da. Aber der Abschwung bei der Zinsmarge wurde gebremst», sagt Martin Hess, Leiter Wirtschaftspolitik bei der SBVg. Er geht davon aus, dass der Zinserfolg aller Banken Ende Jahr höher stehen wird als Ende 2021.