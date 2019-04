Selecta peilt angeblich Börsengang an

(Reuters) Der grösste europäische Snackautomatenbetreiber, Selecta, könnte zum nächsten Neuzugang an der Schweizer Börse werden. Der Finanzinvestor KKR bereite einen Börsengang der Schweizer Firma an der SIX vor, sagten mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. In den kommenden zwei Wochen fänden Analysten-Präsentationen statt, sodass die Transaktion im Mai angekündigt werden könnte.

Je nach Marktentwicklung sei aber auch möglich, dass dieser Schritt in den September verschoben werde. Mit der Transaktion sei Credit Suisse (CSGN 13.055 1.12%) betraut worden. Welche anderen Banken mitarbeiteten, war zunächst unklar. Sowohl KKR, Selecta selbst als auch Credit Suisse wollen sich auf Anfrage von «Finanz und Wirtschaft» nicht dazu äussern.

Selecta betreibt europaweit rund 460’000 Verkaufsautomaten für Schokoriegel, kalte Getränke, Gummibärchen und Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%) in Büros, an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Plätzen. Die Firma mit rund 9000 Mitarbeitern kam im Geschäftsjahr 2017/2018 (per Ende September) auf einen Bruttoumsatz von 1,55 Mrd. € und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 248 Mio. €.

Einer der Personen zufolge dürften Aktien im Wert von rund 1 Mrd. Fr. zum Verkauf stehen. Den Gesamtwert der Firma bezifferte die Person auf rund 3 Mrd. Fr. KKR, Selecta und Credit Suisse wollten sich nicht äußern.

Die 1957 gegründete Selecta kam 1997 an die Schweizer Börse und wurde 2001 vom britischen Wettbewerber Compass geschluckt. Nach einem weiteren Besitzerwechsel landete die Gesellschaft 2015 schliesslich bei KKR. Beim erneuten Börsengang wird KKR von Lazard beraten.

Selecta wäre der vierte Neuzugang an der SIX im laufenden Jahr. Anfang Monat ging das IPO des Medizinaltechnikunternehmens Medacta (MOVE 95.15 0.16%) über die Bühne, vergangenen Freitag das des Zugbauers Stadler Rail (SRAIL 42.3 0%). Zudem spaltete Novartis (NOVN 81.06 0%) Alcon (ALC 55.08 0%) ab und liess die Augenheilmittelgruppe unabhängig an der Börse listen.