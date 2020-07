Jen-Hsun Huang: Selfmade-Milliardär mit dem Riecher für Trends

Zur jüngsten Kundenkonferenz hat Jen-Hsun Huang in seine Küche geladen. ­Wegen der Pandemie fand die GTC (GPU Technology Conference) des Chipentwicklers Nvidia zum ersten Mal rein virtuell statt. Und der Gründer und CEO empfing via YouTube in seinem Haus im kalifornischen Los Altos. In der Küche waren neben Gewürzmühlen unter ­anderem Nvidia-Grafikkarten drapiert. Die grafischen GPU-Chips (Graphic ­Processing Unit) haben das Unternehmen gross gemacht – zeitweise teurer an der Börse als Intel.

Intel ist bekannt geworden mit der Herstellung von CPU (Central Processing Unit), der Steuereinheit von Computern. Während eine CPU sich darauf versteht, unterschiedliche Steuerbefehle der Software in digitale Befehle umzusetzen, ist die GPU Meister darin, eine Vielzahl ähnlich lautender Instruktionen in kurzer Zeit abzuarbeiten. Huang hat Nvidia 1993 gegründet und 1995 den ersten Grafikprozessor auf den Markt gebracht. Er wollte den seinerzeit lahmen PC mit Windows 3.1 die Darstellung von dreidimensionalen Spielen ermöglichen. Nvidia stellt anders als Intel die Chips nicht her, sondern entwickelt das Design und lässt sie anschliessend bei Auftragsfertigern bauen.