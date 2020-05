Ich bin kein Freund von Börsenregeln, von denen gesagt wird, sie würden immer und überall gelten. Manchmal kommen sie mir wie ein besseres Horoskop vor. Jetzt, Anfang Mai, fällt einem natürlich der Klassiker ein: «Sell in May and go away and come back on St. Leger Day.» Jetzt alle ­Aktien verkaufen und erst gegen Ende September, wenn das traditionelle Pferderennen in England stattfindet, wieder kaufen.

Lange hatte die Regel tatsächlich eine bessere Treffsicherheit als ein Horoskop. Besonders August und September sind meist schlechte Börsenmonate. Doch in den letzten Jahren – genauer gesagt seit 2013 – hat sich Sell in May nicht mehr gelohnt.

Ein Blick auf die Wolken am Anlage­horizont lässt allerdings vermuten, dass Investoren dieses Jahr zwischen Mai und September nicht allzu viel verpassen. Sogar das Orakel von Omaha, Warren Buffett, ist auf kurze Sicht vorsichtig geworden. Der Aktienmarkt hat bereits viel ­gutgemacht, zu viel. Die Bewertungen sind nicht so niedrig, wie viele annehmen, und aufgrund zu erwartender Gewinnrevisionen nur bedingt aussagekräftig.

Zudem wird die Rechnung meist ganz ohne Einbezug einer allfälligen zweiten Ansteckungswelle gemacht. Was eine solche für die Weltwirtschaft bedeuten würde, malen wir uns lieber nicht aus. Dazu bahnt sich eine Verhärtung der Beziehung USA/China an; Gift für die Aktienmärkte. Ich bleibe dennoch investiert, und zwar überwiegend in defensiven Titeln. Langfristig und nicht kurzfristig, lautet mein Motto. Doch die Korrektur wird kommen, und dann würde ich dieses Jahr mit der sonst so ungeliebten Börsenregel wohl besser fahren.