Dax und Dow Jones: Sell in May oder auf zu neuen Ufern?

Der Dax hat in der vergangenen Woche den Widerstandsbereich um 12’600 Punkte dynamisch nach oben verlassen. Damit wurde die nächste Widerstandszone erreicht. Sie hat sich durch die Unterstützung gebildet, die Ende letzten Jahres entstanden ist. Der Umsatz war in der jüngsten Anstiegsbewegung rückläufig. Das Kaufsignal, das der MACD-Indikator durch das Abprallen an seiner Triggerlinie generiert hatte, dürfte bereits abgearbeitet sein. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet. Vielleicht ist es keine so schlechte Idee, in diesem Jahr dem alten Börsenspruch aus der Überschrift zu folgen, auch wenn sich dies bislang noch nicht ausgezahlt hat.