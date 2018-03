Börsenneuling Sensirion trifft auf hohe Nachfrage

(AWP/VA) Der erste Börsentag ist ein Erfolg für Sensirion (SENS 46.345 44.83%) und die Emissionsbanken. Die Aktien, emittiert zu 36 Fr., notieren seit Handelsbeginn deutlich im Plus und am frühen Nachmittag nur leicht tiefer als zur Eröffnung bei 47 Fr. Die Nachfrage scheint gross, kam doch bereits der Emissionspreis am obersten Ende der Preisspanne (28 bis 36 Fr.) zu liegen. Der aus dem Börsengang erzielte Bruttoerlös vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird mit 55 Mio. Fr. beziffert.

Das federführende Bankensyndikat hat im Basisangebot rund 6,15 Mio. bestehende Aktien von Mehrheitsaktionär Gottlieb Knoch und 1,53 Mio. neu ausgegebene Aktien platziert. Die starke Nachfrage von institutionellen Aktionären aus dem In- und Ausland sowie inländischen Privatanlegern habe zu einer mehrfachen Überzeichnung der angebotenen Aktien geführt.

Weitere Börsengänge

Das Unternehmen hat den federführenden Banken ausserdem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 1,152 Mio. neuen Aktien eingeräumt, was bis zu 15% des Basisangebotes entspricht. Die Mehrzuteilungsoption kann innerhalb von 30 Kalendertagen ausgeübt werden. Bei vollständiger Ausübung beläuft sich das Platzierungsvolumen auf 318 Mio. und die Gesamtmarktkapitalisierung auf 545 Mio.

Sensirion hat wie bereits früher kommuniziert – einen stabilen Pool von Ankeraktionären, inklusive der Gründer und Co-Verwaltungsratspräsidenten Moritz Lechner und Felix Mayer, aufgebaut. Damit solle die langfristige Unternehmensstrategie sichergestellt werden, wie es heisst.

Sensirion ist einer von mehreren Börsengängen, welche dieser Tage über die Bühne gehen. Am Freitag wird das Medtech-Unternehmen Medartis seinen Börsengang durchführen, am kommenden Dienstag ist dann der Airline-Caterer Gategroup an der Reihe. Am vergangenen Dienstag liess ausserdem Asmallworld, auch als «sozialen Netzwerk für Reiche» betitelt, seine Aktien an der SIX kotieren, allerdings ohne zusätzliche Geldaufnahme.