Setzt das Fed bald auch auf Aktien?

Andere Zentralbanken machen es vor. Die Bank of Japan (BoJ) kauft seit bald zehn Jahren heimische ­Aktien. Damit will sie die Wirtschaft ankurbeln und den Aktienmarkt unterstützen. Nach Schätzung von Bank of America besitzt die BoJ per Mitte März Aktien im Wert von 26 Bio. Yen – was etwa 235 Mrd. Fr. entspricht. Tendenz steigend.

Aktiv am Aktienmarkt ist auch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Ende März erreichten die Aktienbeteiligungen einen Wert von 156 Mrd. Fr. Im Gegensatz zur BoJ betreibt die SNB mit dem Aktienportfolio aber keine aktive Geldpolitik. Sie bewirtschaftet die Fremdwährungsreserven. Was in Japan und in der Schweiz geldpolitischer Alltag ist, ist in den USA verboten. Nach den Turbulenzen an den Finanzmärkten stellt sich nun aber die Frage, ob sich dies ändern wird.