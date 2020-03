SF Urban Properties steigert sich

Die Immobiliengesellschaft SF Urban Properties hat ein ordentliches Ergebnis für ein in ruhigen Bahnen verlaufenes Geschäftsjahr vorgelegt. Die Mieteinnahmen sind leicht gestiegen, ebenso die Unterhaltsaufwendungen, was zu einem etwas geringeren operativen Ertrag geführt hat. Auf die Dividendenzahlung hatte dies keinen Einfluss, SF Urban Properties hält an der Ausschüttung in Form einer unveränderten Nennwertrückzahlung fest. Das mehrheitlich im Segment Geschäftsimmobilien aktive Unternehmen arbeitet an der Festigung der Vermietungsbasis, indem für Projekte in Basel und Zürich die Baugesuche eingereicht wurden. Erfolge dürften aber erst nach 2020 zu sehen sein. So wird das laufende Jahr zu einem Zwischenjahr, in dem die Gesellschaft den Fokus auf die Vermietung und die Verteidigung der im Branchenvergleich guten Leerstandquote richtet.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.