SFPI setzt auf das zweite Halbjahr

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Swiss Finance & Property Investment (SFPI (SFPN 95.55 -0.47%)) hat, wie bereits bekannt, im ersten Halbjahr unter dem Strich weniger verdient. Für das zweite Semester zeigt man sich aber «sehr zuversichtlich», wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Das Portfolio werde durch gezielte Zu- und Verkäufe in den Wirtschaftszentren Zürich und Basel weiter optimiert. Dies enthalte sowohl die Weiterführung der Arrondierungsstrategie am Badischen Bahnhof in Basel, die Integration des im Juli erworbenen Industrieareals in Münchenstein-Arlesheim und die Vermietung der verbleibenden Büroflächen an der Klausstrasse 4 in Zürich und am Picassoplatz 4 in Basel.

Über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen in groben Zügen mit ungeprüften Zahlen bereits vor wenigen Tagen bereits berichtet. Diese werden nun bestätigt. Der Liegenschaftenertrag nahm 13% auf 10,8 Mio. Fr. zu. Geholfen hat der verringerte Leerstand. Die entsprechende Quote kam auf 4,5% am Bilanzstichtag zu liegen, nach 5,7% per Ende Juni 2016.

Der Gesamtertrag schrumpfte jedoch von 32,1 auf 12,2 Mio. Fr. Im Vorjahreszeitraum hatte vor allem der Verkauf von Eigentumswohnungen des Projekts Parco d’Oro in Ascona Schub gegeben.

Zudem wurden im Berichtszeitraum keine Renditeliegenschaften verkauft, nachdem in der ersten Jahreshälfte ein Ertrag von 5,6 Mio.Fr. verbucht wurde.

In der Folge fiel das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit von 21,7 auf 12,8 Mio. Fr. und der Gewinn von 13,0 auf 8,6 Mio. Fr. Enthalten ist ein 17% höherer Neubewertungserfolg von 6,0 Mio. Fr.

