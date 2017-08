SFPI verzeichnet Gewinnrückgang

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Swiss Finance & Property Investment (SFPI (SFPN 97.2 0%)) hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Unter Ausklammerung des Neubewertungserfolgs und latenten Steuern resultiert unter dem Strich – nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen – ein Überschuss von 4,15 Mio. Fr. nach 10,5 Mio. Fr. in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die an der SIX kotierte Gesellschaft führt dies in einer Mitteilung vom Montag vor allem auf den Wegfall von verkaufsbedingt positiven Einmaleffekten aus dem Vorjahr zurück. Damals hatte vor allem der Verkauf von Eigentumswohnungen des Projekts Parco d’Oro in Ascona Schub in der Ergebnisentwicklung gegeben.

Wie es weiter heisst, wurde der Liegenschaftenertrag um 13% gesteigert. Für das erste Halbjahr 2016 waren 9,5 Mio. Fr. ausgewiesen worden. Zugleich erhöhten sich die Kosten 4,9%. Der stichtagsbezogene Leerstand erreichte im Branchenvergleich tiefe 2,75% nach 2,67% per Ende 2016.

Weitere Details zum Ergebnis und den Halbjahresbericht wird SFPI am 29. August veröffentlichen.