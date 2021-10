SFS erhält 100-Mio.-Fr.-Auftrag

(AWP) Der Metallverarbeiter SFS (SFSN 126.00 -2.93%) hat einen Grossauftrag an Land gezogen. In den Jahren 2024 bis 2033 produziert das Unternehmen für einen bestehenden Kunden aus der Autoindustrie Präzisionskomponenten für elektrische Bremssysteme. Das Umsatzvolumen beläuft sich auf über 100 Mio. Fr.

Die Herstellung erfolge in der neuen Halle 6 am Standort Heerbrugg, die voraussichtlich im Sommer 2022 in Betrieb genommen werde, schreibt SFS in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Elektrifizierung der Fahrzeuge, welche auch für die Bremssysteme gelte, sei ein vielversprechendes Wachstumsfeld, hiess es weiter. Mit der Entwicklung der Nachfolge-Generation von elektrischen Bremssystemen habe SFS die Partnerschaft zum Kunden weiter vertieft und gleichzeitig einen Meilenstein für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Mit dem Projekterfolg demonstriere SFS ihre starke Wettbewerbsposition als Entwicklungs- und Lieferpartner.

An der Börse zeigen sich SFS am Freitag im frühen Handel unauffällig. Gegen 9.55 Uhr notiert die Aktie unverändert bei 128,50 Franken. Laut einer Einschätzung von Vontobel (VONN 83.65 +0.54%) unterstreicht der Grossauftrag, dass SFS vom Strukturwandel in der Automobilindustrie profitiert. Kurzfristig wirke sich der Mangel an Halbleitern jedoch negativ aus. Das Jahresziel der Firma erachte der zuständige Analyst daher jetzt als «realistisch», nachdem er es nach dem starken Halbjahresergebnis zunächst als konservativ empfunden hatte, schrieb er in seiner Einschätzung.