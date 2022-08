SFS mit überraschend hoher Prognose

Dass die SFS Group, ein Hersteller und Händler von Komponenten und Befestigungstechnik, heute ein deutlich grösseres Unternehmen ist als vor einem halben Jahr, war klar. Der Konzern mit Sitz in Heerbrugg (SG) hat im Mai den deutschen Werkzeughändler Hoffmann übernommen, ein Unternehmen, das 2021 einen Umsatz von rund 1 Mrd. € erwirtschaftete. Das entspricht etwas mehr als der Hälfte des Umsatzes von SFS.

Das Ostschweizer Unternehmen, das in den vergangenen Jahren ohnehin markant gewachsen ist, hat also einen weiteren Wachstumssprung gemacht. Doch es ist nicht allein diese Übernahme, die den Umsatz 28% hat steigen lassen. Rund ein Drittel der Umsatzsteigerung hat SFS aus eigener Kraft geschafft. Das organische Wachstum liegt bei ansehnlichen 10%. Die Nachfrage habe ausser in der Automobilindustrie in allen Endmärkten zugenommen, sagte CEO Jens Breu an einer Telefonkonferenz. Das Wachstum liegt deutlich über den Erwartungen. Der Aktienkurs reagierte am Freitagmorgen positiv.

Niedrigere Marge

Etwas weniger erfreulich sind die Zahlen in den unteren Bereichen der Erfolgsrechnung. Trotz klar höherem Umsatz erwirtschaftete SFS auf Stufe Betriebs- und Reingewinn nicht mehr als vor einem Jahr. Die Marge ist also gesunken. Ein Grund ist die schwächere Nachfrage aus dem Automobilsektor. SFS erwirtschaftet rund ein Fünftel des Umsatzes mit Kunden aus diesem Bereich und stellt beispielsweise Komponenten für das Antiblockiersystem (ABS) her. Wegen der gedämpften Nachfrage war die Kapazitätsauslastung bei SFS schwankend, was die Marge drückte. Ein weiterer Grund für die niedrigere Marge sind die höheren Preise für Rohmaterialien sowie für Energie.