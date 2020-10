SFS pusht Medtech

SFS hat 2016 Tegra Medical mit Sitz in den USA übernommen. Der Produzent und Händler von mechanischen Befestigungssystemen und anderen Präzisionsteilen machte damit einen weiteren Schritt in den Medizinaltechnikmarkt mit seinen guten Wachstumsaussichten. Um diese besser nutzen zu können, nimmt SFS nun eine Reorganisation vor.

Bislang produzierte nicht nur Tegra Medical Medizinaltechnikkomponenten. Auch die Division Industrial stellte Nischenprodukte für diesen Markt her, etwa Rohlinge für Knochenschrauben. Nun sollen all diese Leistungen in einer Division zusammengefasst und unter der Marke Tegra Medical vermarktet werden. Zudem werden auch in den Werken Malaysia und China Medizinaltechnikkomponenten produziert. Das Werk in Hallau wird aktuell erweitert. «Die Bündelung der Medizinalaktivitäten verbessert den Kundenzugang und das Leistungsangebot global», sagt SFS-Sprecher Claude Stadler.