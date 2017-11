SGS-Aktien im Rückstand

Unternehmen werden von Analysten und Anlegern auch daran gemessen, ob sie ihre selbst formulierten Ziele erreichen. Was die Guidance für das laufende Jahr anbelangt, sieht es bei SGS (SGSN 2467 0.04%) gut aus. Das «solide organische Wachstum» sollte möglich sein.

Im ersten Halbjahr betrug es 3,4%. Im zweiten Halbjahr sollte dank anziehender Energie- und Rohstoffpreise mehr drinliegen. Ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Bereich scheint in Reichweite. Auch das angestrebte «höhere adjustierte Betriebsergebnis» sollte machbar sein. Es betrug in den zwölf Monaten bis Ende vergangenen Juni 936 Mio. Fr. – mehr als die 919 Mio. Fr. im Jahr 2016.

In weiter Ferne liegen dagegen die Ziele des strategischen Plans bis 2020. Er sieht vor, 1 Mrd. Fr. zusätzlichen Umsatz durch Akquisitionen zu generieren. SGS hat allein im laufenden Jahr schon fünfzehn Übernahmen durchgeführt. Ihr Umsatzbeitrag ist allerdings so klein, dass er für das Milliardenziel kaum ins Gewicht fällt. Der Test-, Inspektions- und Zertifizierungskonzern braucht dringend ein paar Akquisitionen im mittleren Bereich, wenn er das Ziel erreichen will. Die Pipeline an potenziellen Projekten sei gut gefüllt, hiess es an den Investorentagen. Die Gefahr besteht allerdings, dass Unternehmen einfach akquiriert werden, um das Ziel zu erfüllen – den strengen Kriterien der strategischen Passgenauigkeit und der finanziellen Tragbarkeit zum Trotz.

Auch das Ziel einer Betriebsmarge von mindestens 18% bis 2020 ist aggressiv. Im Jahr 2016 betrug die adjustierte operative Marge 15,4%, in den zwölf Monaten bis Ende vergangenen Juni 15,3%. Die Differenz hofft SGS durch Profitabilitätsverbesserungen von 405 bis 465 Mio. Fr. wettmachen zu können. Beiträge dazu sollen aus dem organischen Wachstum, aus Restrukturierungen und Effizienzsteigerungen, aus Produktivitätserhöhungen sowie aus dem Wachstum mit digitalen Geschäften kommen. Dass das gelingt, zweifeln Analysten an: Aus ihrem Kreis kamen an den Investorentagen kritische Fragen. Finanzchefin Carla de Geyseleer antwortete darauf, sie erwarte ab dem Jahr 2018 einen spürbaren Anstieg der Marge.

Die unrealistischen Ziele des strategischen Plans bis 2020 lassen manche Anleger zögern. Die SGS-Aktien haben seit Anfang Jahr denn auch «nur» 20% zugelegt. Dieser Anstieg liegt teilweise deutlich hinter der Kursentwicklung von Konkurrenten wie Bureau Veritas (BVI 22.86 0%) (+24%), Eurofins (+32%) und Intertek (ITRK 66.65 1.15%) (+53%) zurück. Ungeachtet dessen scheinen die SGS-Titel im Moment ausgereizt zu sein. Das auch, weil an den Investorentagen keine neuen Initiativen bekannt gegeben wurden, die den Geschäftsgang verbessern könnten. Dazu begrenzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (von 27 für 2018) das Aufwärtspotenzial der SGS-Papiere.

Mit wenig Freude werden Anleger auch die Botschaft der Investorentage zur Kenntnis genommen haben, dass die Dividende für 2017 stabil bleiben dürfte. Für 2016 wurden 70 Fr. pro Aktie ausgezahlt. Das entspricht einer Pay-out Ratio von hohen 97%. Diese will die SGS-Führung senken. Das kann erreicht werden, wenn etwa bei einem höheren Gewinn die Dividende gleich bleibt. Tritt dies ein, ist für 2017 mit einer Dividendenrendite von 2,8% zu rechnen.

