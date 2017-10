SGS hält trotz Kritik an strategischen Zielen fest

Beim Warenprüfer SGS bleibt alles beim Alten und doch wird einiges neu. So lassen sich die Präsentationen von CEO Frankie Ng und Finanzchefin Carla de Geyseleer an den Investorentagen in Ho Chi Minh Stadt in Vietnam zusammenfassen.

Unverändert bleiben die Vorgaben für 2017. Nach wie vor soll «ein solides organisches Wachstum» und «ein höheres adjustiertes Betriebsergebnis auf konstanter Währungsbasis» erreicht werden. Auch ist weiterhin von «einer robusten Cashflow-Generierung» die Rede.

So wie die Dinge stehen, dürften diese – qualitativen – Ziele erreicht werden. Das organische Wachstum könnte 2017 die 2,5% von 2016 übertreffen. Im ersten Halbjahr 2017 nahm der Umsatz 3,4% zu. Und das adjustierte Betriebsergebnis in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2017 betrug 936 Mio. Fr. – mehr als die 919 Mio. Fr. in 2016.