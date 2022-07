SGS hat in Südostasien viel vor

SGS Singapur war im Jubiläumsjahr 2021 an vielen Fronten gleichzeitig gefordert. Die Pandemie traf die Kundenbeziehungen und die interne Organisation gleichzeitig. Dazu kam als weiterer Test der Umzug in neue Räumlichkeiten im Vorort Boon Lay. Zeit zum Feiern der fünfzigjährigen Präsenz des Prüf- und Inspektionskonzerns im Stadtstaat blieb nicht, auch weil die Restriktionen für das gesellschaftliche Leben dies nicht erlaubten. Malcolm Reid, Chief Operating Officer (COO) von SGS in der Region Südostasien, bewahrte einen kühlen Kopf und führte das Unternehmen sicher durch die schwierige Zeit. Für die nächste Dekade hat er viele Pläne, wie SGS in Singapur und den übrigen mehr als ein Dutzend Ländern der Region wachsen kann.