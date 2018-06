SGS kauft zu

(AWP) Der Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2645 1.3%) kauft das spanische Messtechnik-Unternehmen Advanced Metrology Solutions. Dieses beschäftigt 25 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 3 Millionen Euro, wie SGS am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Es handelt sich bereits um die siebte Übernahme von SGS im laufenden Jahr.

Das Unternehmen mit Sitz in Getafe ist den Angaben zufolge auf hochpräzise Messverfahren und 3D-Messtechnik spezialisiert. Hauptkunden seien in erster Linie Flugzeughersteller sowie Zulieferer für die Luftfahrtindustrie, so die Meldung.