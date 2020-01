SGS steigert die Profitabilität

(AWP) Der weltweit tätige Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS (SGSN 2798 2.83%) hat im vergangenen Jahr weniger Umsatz erzielt, gleichzeitig aber die Profitabilität gesteigert. Die Genfer haben weniger rentable Geschäftsteile abgestossen und weitere kleinere Firmen dazugekauft und rücken dadurch näher an das mittelfristig gesetzte Margenziel heran. Den Aktionären will SGS eine höhere Dividende bezahlen.

SGS habe 2019 weiter in den «strategischen Umbau» der Gruppe investiert und dabei weitere Fortschritte erzielt, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Umsatz sank zwar um 1,6% auf 6,60 Mrd. Fr. Klammert man aber Währungseinflüsse sowie die Zu- und Verkäufe aus, dann resultiert ein organisches Wachstum von +2,6%. Analysten hatten im Vorfeld mit einem etwas kräftigeren Wachstum gerechnet.

Marge verbessert

Insgesamt hat SGS elf Firmen dazugekauft und vier Geschäftsteile abgestossen, wobei der Verkauf der Petroleum Service Corporation in den USA mit den insgesamt 3’361 Vollzeitstellen am einschneidendsten war. Zudem wurden Geschäftsabläufe optimiert und Kosten eingespart. Das Ziel des noch laufenden Umbauprogramms von SGS ist es, das Geschäft profitabler zu machen.

Das ist den Genfern gelungen: Das um Sonderfaktoren wie einmalige Kosten zur Integration übernommener Firmen bereinigte Betriebsergebnis nahm um 4,6% auf 1,06 Mrd. Fr. zu. Die dazugehörige Marge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 16,1%. Noch in diesem Jahr soll sie auf über 17% geführt werden.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2017 2018 2019 Umsatz 6349 6706 6600 – organische Veränderung in % +4,2 +5,6 +2,6 Bereinigtes Betriebsergebnis 1) 969 1050 1063 - in % des Umsatzes 15,3 15,6 16,1 Betriebsergebnis (Ebit) 895 946 1082 – in % des Umsatzes 14,1 14,1 16,4 Finanzergebnis -43 -38 -61 Gewinn 622 643 660 – Veränderung in % +14,4 +3,5 +2,6 Operativer Cashflow 987 1074 1149 Freier Cashflow 706 796 870 Bilanz per 31.12. Bilanzsumme 5943 6068 6327 Eigenkapital 2005 1743 1595 – in % der Bilanzsumme 33,7 28,7 25,2 Nettoverschuldung 698 772 1406 2)

1) vor Restrukturierungs- und Amortisationskosten

2) nach Anwendung von IFRS 16