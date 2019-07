SGS übernimmt Mehrheit an US-Unternehmen

(AWP) Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS (SGSN 2490 0.12%) hat einen Mehrheitsanteil an der US-Gesellschaft Maine Pointe übernommen. Zum prozentualen Umfang und zum Kaufpreis wurden in einer Mitteilung vom Montag keine Angaben gemacht.

Maine Pointe ist den Angaben zufolge ein Lieferketten- und Betriebsberatungsunternehmen, das Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen anbietet. Die Kunden stammen aus verschiedenen Branchen, so aus der Chemie, der Konsumgüter- und der Ölindustrie. Die 2004 gegründete und sich in Privatbesitz befindende Gesellschaft erwirtschaftete 2018 über ein Netzwerk von 200 Beratern einen Umsatz von über 70 Mio. $ und ist neben den USA auch in Kanada und Europa präsent.