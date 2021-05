SGS will stark wachsen

Das Prüf- und Inspektionsgeschäft (TIC) brummt. Der Weltmarktführer SGS ist mit einem zweistelligen Wachstum ins aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Er sieht sich für die nächsten Jahre gut aufgestellt, um bis 2023 jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zu wachsen. Die globale Aufstellung und die Vielfalt der Geschäftsfelder werden das am Investorentag bekannt gemachte Ziel unterstützen. Wie in den letzten Jahren peilt das Unternehmen auch Akquisitionen an, zu denen der fragmentierte TIC-Markt Chancen bietet. Statt eines Margenziels setzt sich SGS neu ein Ebit-Wachstumsziel. Das bereinigte operative Ergebnis soll bis 2023 im Durchschnitt 10% pro Jahr steigen. Das ist ambitioniert, mit der schon vor der Pandemie eingeleiteten Restrukturierung und der Straffung der Organisation ist die Vorarbeit bereits geleistet. Insgesamt überzeugt die Vorwärtsstrategie.

