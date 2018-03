Shell und Blackstone wollen US-Schiefergasgeschäft von BHP

(Reuters) Der Ölkonzern Royal Dutch Shell (RDSB 2273.5 -0.68%) und der Finanzinvestor Blackstone wollen einem Medienbericht zufolge das US-Schiefergasgeschäft des Bergbaukonzerns BHP Billiton (BLT 1414.6 0.57%) für 10 Mrd. $ übernehmen.

Die beiden Interessenten arbeiteten an einer gemeinsamen Offerte, berichtete der Fernsehsender Sky News am Donnerstag. Der Verkauf des BHP-Geschäftsbereichs soll demnach in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden. BHP lehnte eine Stellungnahme ab. Von Shell und Blackstone waren zunächst keine zu erhalten.